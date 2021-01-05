В каких странах люди готовы вакцинироваться от коронавируса, а где – нет: исследование

Невысокая готовность вакцинироваться от COVID-19 отмечается в странах Восточной Европы, на Ближнем Востоке, в Африке и в России. Об этом со ссылкой на анализ 30 англоязычных итогов соцопросов в 33 странах пишет в препринте на medRxiv д-р Малик Саллам с факультета микробиологии Иорданского университета в Аммане.

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Среди взрослых наивысшие показатели принятия вакцины против коронавируса – в Эквадоре (97%), Малайзии (94,3%), Индонезии (93,3%) и Китае (91,3%).

Наименьшая готовность вакцинироваться обнаружена в Кувейте (23,6%), Иордании (28,4%), Италии (53,7%), РФ (54,9%), Польше (56,3%), США (56,9%) и Франции (58,9%).

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"Это может стать серьезной проблемой в глобальных усилиях по борьбе с текущей пандемией", – предостерегает ученый. При этом высокие показатели в Восточной и Юго-Восточной Азии "помогут добиться надлежащего контроля над пандемией", уверен он.

Ученый пишет, что ложное убеждение в том, что COVID-19 – это "глобальный заговор", может быть следствием низкого уровня знаний о вирусе, а это "приводит к повышенному беспокойству".

Опрос Рейтинга за конец ноября 2020 года, когда в Украине нарастала осенняя вспышка ковида, показал, что целых 40% украинцев не готовы сделать прививку от коронавирусной болезни даже бесплатно. Недавний опрос КМИС подтвердил эту оценку.

В конце весны/начале лета 2020 года 0,1% украинцев считали, что коронавирус создал пятый президент Порошенко, "недобрые люди", инопланетяне или форум в Давосе (КМИС).

26 июня того же года КМИС сообщал, что 66% украинцев считают, что новый коронавирус "создан искусственно".

На 23 декабря более 1 млн украинцев заболели коронавирусом. Минздрав утвердил дорожную карту вакцинации: инфографика.

Испания создаст реестр тех, кто откажется прививаться и поделится им со странами ЕС.

"Готовы подавать пример". Украинская церковь поддерживает вакцинацию.

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Евгений Пилипенко

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