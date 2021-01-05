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Фармацевт в США умышленно испортил 500 доз вакцины – считал, что она "меняет ДНК людей"

05.01.2021, 10:20
Фармацевт в США умышленно испортил 500 доз вакцины – считал, что она
Флакон с вакциной Moderna от COVID-19 (фото - ЕРА)

В штате Висконсин, США, фармацевт Стивен Бранденбург решил, что антикоронавирусная вакцина Moderna может навредить людям, "вызвав мутации и изменив их ДНК". Чтобы "предотвратить это", он испортил около 500 доз вакцины в аптеке, где работал. Об этом пишет The Guardian.

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По словам Бранденбурга, он "был уверен, что мир рушится", "вакцины опасны", и вдобавок был расстроен, что разводится с женой. Поэтому несколько дней подряд он доставал флаконы с препаратом, оставлял их на ночь в тепле, а затем снова убирал в холодильник – это обнаружил техник во время уборки аптеки.

В полиции отметили, что фармацевт, вероятно, был сторонником теории заговора, поскольку ранее он также заявлял, что "правительство США планирует кибератаки" и "собирается отключить всю энергосистему страны". 

Кроме того, по рассказам жены, за несколько дней до этого Бранденбург принес домой двухмесячный запас еды и водоочиститель, заявив, что им" необходимо готовиться к катастрофе".

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Дарья Мостовая
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США вакцина фармацевт коронавирус COVID-19 Moderna

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