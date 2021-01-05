Фармацевт в США умышленно испортил 500 доз вакцины – считал, что она "меняет ДНК людей"

В штате Висконсин, США, фармацевт Стивен Бранденбург решил, что антикоронавирусная вакцина Moderna может навредить людям, "вызвав мутации и изменив их ДНК". Чтобы "предотвратить это", он испортил около 500 доз вакцины в аптеке, где работал. Об этом пишет The Guardian.

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По словам Бранденбурга, он "был уверен, что мир рушится", "вакцины опасны", и вдобавок был расстроен, что разводится с женой. Поэтому несколько дней подряд он доставал флаконы с препаратом, оставлял их на ночь в тепле, а затем снова убирал в холодильник – это обнаружил техник во время уборки аптеки.

В полиции отметили, что фармацевт, вероятно, был сторонником теории заговора, поскольку ранее он также заявлял, что "правительство США планирует кибератаки" и "собирается отключить всю энергосистему страны".

Кроме того, по рассказам жены, за несколько дней до этого Бранденбург принес домой двухмесячный запас еды и водоочиститель, заявив, что им" необходимо готовиться к катастрофе".

16 декабря 2020-го в Британии начали проверять на людях первую в Европе вакцину из "убитого" коронавируса.

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Дарья Мостовая

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