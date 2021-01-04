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Формально первый в мире. Британского пенсионера вакцинировали Oxford/AstraZeneca – видео видео

04.01.2021, 14:28
Скриншот из видеозаписи NHS
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82-летний уроженец Оксфорда Брайан Пинкер стал первым британцем, который сегодня утром около 09:30 по Киеву получил начальную дозу антикоронавирусной прививки от Oxford/AstraZeneca на старте массовой вакцинации в этой стране. Видео короткой процедуры показала местная нацслужба здравоохранения.

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Бывший инженер, ныне пенсионер, Пинкер уже несколько лет вынужден проходить процедуру почечного диализа. Он – в основной группе риска при COVID-19. 

"Невероятно рад получить прививку от COVID. Очень горжусь тем, что ее изобрели в Оксфорде. Медсестры, врачи и персонал были великолепны, и теперь я с нетерпением жду возможности отпраздновать 48-ю годовщину свадьбы с женой Ширли в конце года", – сказал пенсионер.

Видео: NHS/CGTN

Также одним из первых вакцинировался Эндрю Поллард, профессор педиатрических инфекций и иммунитета в Оксфордском университете. Он был в составе группы ученых, которые разрабатывали вакцину.

Фото: NHS
СПРАВКА. AZD1222 (она же ChAdOx1) разработана на основе вектора аденовируса шимпанзе, в отличие от "человеческих" в Sputnik V (Ad26 и Ad5), CanSinoBio (Ad5) и Ad26.COV2.S/Johnson&Johnson (Ad26). Ее можно хранить при температуре 2—8°C, что очень удобно для транспортировки и распределения по регионам. Компания называет ее "вакциной для всего мира". Финальную фазу испытаний AZD1222 проводят в США, Аргентине, Чили, Колумбии, Перу (40 000 добровольцев на все страны), а также в Бразилии (10 300) и РФ (100).

4 января Британия первой в мире начала массовую вакцинацию "оксфордской" вакциной. 8 декабря страна также первая на планете начала массово прививать вакциной Pfizer/BioNTech: первая вакцинированная 91-летняя Маргарет Кинан уже получила вторую дозу.

Смотрите видео: "Врачи говорили, что ковид – масонский заговор": сюжет DW о медицине в Черновцах

Евгений Пилипенко
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