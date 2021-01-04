82-летний уроженец Оксфорда Брайан Пинкер стал первым британцем, который сегодня утром около 09:30 по Киеву получил начальную дозу антикоронавирусной прививки от Oxford/AstraZeneca на старте массовой вакцинации в этой стране. Видео короткой процедуры показала местная нацслужба здравоохранения.
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Бывший инженер, ныне пенсионер, Пинкер уже несколько лет вынужден проходить процедуру почечного диализа. Он – в основной группе риска при COVID-19.
"Невероятно рад получить прививку от COVID. Очень горжусь тем, что ее изобрели в Оксфорде. Медсестры, врачи и персонал были великолепны, и теперь я с нетерпением жду возможности отпраздновать 48-ю годовщину свадьбы с женой Ширли в конце года", – сказал пенсионер.
Видео: NHS/CGTN
Также одним из первых вакцинировался Эндрю Поллард, профессор педиатрических инфекций и иммунитета в Оксфордском университете. Он был в составе группы ученых, которые разрабатывали вакцину.
4 января Британия первой в мире начала массовую вакцинацию "оксфордской" вакциной. 8 декабря страна также первая на планете начала массово прививать вакциной Pfizer/BioNTech: первая вакцинированная 91-летняя Маргарет Кинан уже получила вторую дозу.
- На 4 января 2021 года уже более 12,3 млн человек в мире привились от ковида. В США придумали, как вакцинировать людей вдвое быстрее.
- Аллергия на вакцину. Медики сообщили, как быть аллергикам с ринитом и астмой.
- На начало 2021 года в мире было заказано правительствами стран ~7,25 млрд доз вакцин. Украина, как предполагается, по программе COVAX должна получить 8 млн доз. Для того, чтобы привить население страны и погасить эпидемию, нужно дозаказать еще около 32 млн доз, желательно от разных производителей. Лишь 30 декабря было сообщено о контракте всего на 1,9 млн доз препарата от Sinovac. Таким образом, Украина – в хвосте стран, которые успели предзаказать партии вакцин для своего населения.
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