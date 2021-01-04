В начале истории с COVID-19 некоторые врачи Украины, которые уже во время эпидемии получили статус "заслуженных", утверждали, что коронавирус – "это масонский заговор" и "никакого вируса нет". Об этом в сюжете немецкого агентства Deutsche Welle рассказала Ольга Кобевко, врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы.
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С весны она снимала видео из местного отделения, показывая, в каких условиях лечат больных, сообщала о неготовности украинской медицины в регионах к борьбе с коронавирусом, в частности из-за дефицита кислородных точек. По ее словам, некоторые пациенты приходили со своими кислородными баллонами.
Из-за сообщений в соцсетях на эту тему у нее возник конфликт с местным руководством, вплоть до заявления в Нацполицию из ОГА: там называли ее "лживым провокатором" и просили правоохранителей проверить палаты на наличие в них обычных кислородных баллонов, которые представляют опасность для больницы.
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Осенью Кобевко избрали депутатом облсовета от оппозиционной партии Евросолидарность. Она, также военный волонтер-медик, заняла 10 место в рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала Фокус в 2020 году.
Сюжеты о том, в каких условиях врачи спасают людей с коронавирусом и как родные умерших от COVID-19 врачей борются за компенсации, сняли Радіо Свобода и BIHUS.info:
- 3 марта 2020 года первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине был зафиксирован в Черновцах.
- "Пациента с COVID привозим в больницы без мест, должен возвращаться домой" – рассказ фельдшера скорой.
- На 4 января 2021 года уже более 12,3 млн человек в мире привились от ковида. Что входит в состав вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech – список веществ.
- На начало 2021 года в мире было заказано правительствами стран ~7,25 млрд доз вакцин. Украина, как предполагается, по программе COVAX должна получить 8 млн доз. Для того, чтобы привить население страны и погасить эпидемию, нужно дозаказать еще около 32 млн доз, желательно от разных производителей. Лишь 30 декабря было сообщено о контракте всего на 1,9 млн доз препарата от Sinovac. Таким образом, Украина – в хвосте стран, которые успели предзаказать партии вакцин для своего населения.
- Сегодня, 4 января, Британия начала массовую вакцинацию от COVID-19 недорогим и "удобным" препаратом от AstraZeneca/Oxford.
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