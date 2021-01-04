В начале истории с COVID-19 некоторые врачи Украины, которые уже во время эпидемии получили статус "заслуженных", утверждали, что коронавирус – "это масонский заговор" и "никакого вируса нет". Об этом в сюжете немецкого агентства Deutsche Welle рассказала Ольга Кобевко, врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы.

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С весны она снимала видео из местного отделения, показывая, в каких условиях лечат больных, сообщала о неготовности украинской медицины в регионах к борьбе с коронавирусом, в частности из-за дефицита кислородных точек. По ее словам, некоторые пациенты приходили со своими кислородными баллонами.

Из-за сообщений в соцсетях на эту тему у нее возник конфликт с местным руководством, вплоть до заявления в Нацполицию из ОГА: там называли ее "лживым провокатором" и просили правоохранителей проверить палаты на наличие в них обычных кислородных баллонов, которые представляют опасность для больницы.

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Осенью Кобевко избрали депутатом облсовета от оппозиционной партии Евросолидарность. Она, также военный волонтер-медик, заняла 10 место в рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала Фокус в 2020 году.

Сюжеты о том, в каких условиях врачи спасают людей с коронавирусом и как родные умерших от COVID-19 врачей борются за компенсации, сняли Радіо Свобода и BIHUS.info:

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Евгений Пилипенко

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