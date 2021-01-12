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Следующее поколение. Вакцину AstraZeneca проверяют на эффективность при введении через нос

12.01.2021, 12:21
Следующее поколение. Вакцину AstraZeneca проверяют на эффективность при введении через нос - Фото
Фото: ЕРА

"Оксфордскую" вакцину от коронавируса, которая рассчитана на двукратную мышечную инъекцию, проверяют также по схеме введения через нос – впрыскиванием. Результаты доклинических испытаний на хомяках и макаках-резус опубликованы как препринт на bioRxiv.

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Большинство разрабатываемых вакцин против COVID-19 сейчас используют схему внутримышечной инъекции, которая преимущественно вызывает системный ответ IgG и не такой эффективный – в слизистой оболочке, то есть там, куда вирус проникает при заражении и откуда распространяется дальше.

Американские и британские авторы пишут, что внутримышечная вакцинация препаратом ChAdOx1 (он же AZD1222) защищала макак от пневмонии, "но не уменьшала" выделение вируса SARS-CoV-2. Было принято решение проверить, как на это повлияет стимуляция местного иммунитета слизистой носоглотки.

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Хомяков и макак вакцинировали однократной дозой: 1-я группа получала ChAdOx1 через нос, 2-я – ту же дозу внутримышечно, а 3-я – вакцину-пустышку внутримышечно. Вакцинация любым путем привела к высоким титрам IgG без существенной разницы между способами, но титры нейтрализующих антител "были значительно выше" у животных, получивших вакцину через нос.

Затем часть животных заражали SARS-CoV-2 с мутацией D614G.

Выяснилось, что носовая вакцинация приводила к уменьшению выделения вируса и снижению вирусной нагрузки в легких и тканях нижних дыхательных путей.

Вирусная нагрузка в мазках от вакцинированных через нос, утверждают исследователи, "была значительно снижена" по сравнению с контрольной группой, и в их легких не обнаружено вирусной РНК или инфекционного вируса – как при попытке прямого заражения, так и в модели с передачей вируса от зараженного животного.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. LIGA.net вела хронику.
  • Украина – в хвосте стран, которые предзаказали партии вакцин для своего населения.

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Евгений Пилипенко
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