Индонезия одобрила вакцину, которую заказала и Украина. Промежуточная эффективность – 65%

Индонезия стала второй страной, которая одобрила к использованию китайскую антикоронавирусную вакцину от компании Sinovac Biotech. Об этом пишет местное Нацагентство по контролю за лекарствами и продуктами питания. В стране проходит одна из ветвей фазы III клинических испытаний CoronaVac с привлечением 1620 добровольцев.

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Регулятор назвал промежуточную цифру эффективности, которую показывает вакцина – 65,3%. Оценка выведена пока лишь по 25 случаям инфекции. Испытания курировали совместно Sinovac и местная госкомпания Bio Farma. Этот показатель ниже, чем в испытаниях CoronaVac в Бразилии (<78%) и Турции (91,25%).



Ученые достаточно настороженно относятся к такому разбросу показателей в разных странах, что вместе с отсутствием полных данных об испытаниях (как, например, у Moderna) повышает уровень недоверия общества к препарату.

Еще весной 2020 году Всемирная организация здравоохранения заявила, что примет к рассмотрению любые вакцины от COVID-19, которые покажут эффективность выше 50%.

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В Китае этим препаратом, который состоит из "убитого" вируса с адьювантом (усилителем иммунного ответа) привиты уже сотни тысяч человек.

Индонезия, четвертая по численности населения страна мира (~270 млн человек), на днях запускает массовую вакцинацию: в среду публично привьется президент Джоко Видодо. Пока что в стране всего 3 млн доз. В 15-месячный срок Sinovac должна поставить в Индонезию около 330 млн доз. На прошлой неделе вакцина CoronaVac была объявлена в мусульманской стране "священной и халяльной".

Препарат до трех лет может храниться в обычном холодильнике (2-8°C).

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. LIGA.net вела хронику пандемии.

Аллергия на вакцину. Медики сообщили, как быть аллергикам с ринитом и астмой.

Украина, как предполагается, по программе COVAX должна получить 8 млн доз. Для того, чтобы привить население страны и погасить эпидемию, нужно дозаказать еще около 32 млн доз, желательно от разных производителей.

Лишь 30 декабря 2020-го было сообщено о контракте всего на 1,9 млн доз препарата от Sinovac. Препарат закупят, если его эффективность будет не ниже 70%.

Украина – в хвосте стран, которые успели предзаказать партии вакцин для своего населения.

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Евгений Пилипенко

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