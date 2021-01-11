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Долгосрочные последствия. Китайцы раскрыли, как пациенты живут через полгода после ковида

11.01.2021, 06:53
Долгосрочные последствия. Китайцы раскрыли, как пациенты живут через полгода после ковида - Фото
Фото: pixabay.com

У более трех четвертей людей, переболевших COVID-19 c госпитализацией, даже через полгода после болезни отмечается по меньшей мере один затяжной симптом/осложнение. Об этом говорится в исследовании китайских медиков, опубликованном в журнале The Lancet.

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Авторы отмечают: несмотря на год с начала появления SARS-CoV-2, долгосрочные последствия болезни для здоровья "остаются в значительной степени неясными".

Они провели когортное исследование (с 16 июня по 3 сентября 2020 года) среди ковид-пациентов, выписанных из больницы Цзинь Инь-Тань в Ухане (КНР) с 7 января по 29 мая. Все заполняли опросники, прошли медосмотр, сдали общий анализ крови и шестиминутный тест на ходьбу. Среднее время наблюдения после появления симптомов составило 186 дней.

Исключены из выборки те, кто: умер до исследования, те, исследование которых было затруднено из-за психотических расстройств, деменции или повторной госпитализации, кто не мог свободно передвигаться из-за сопутствующей остеоартропатии или был неподвижен до/после выписки из-за инсульта или тромбоэмболии легочной артерии, те, кто отказался участвовать, с кем нельзя было связаться, и те, кто проживал за пределами Уханя или в домах престарелых/соцуслуг.

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1733 из 2469 выписанных пациентов были включены в исследование после исключения 736 человек. Их средний возраст составил 57. 52% были мужчинами.

Чаще всего долгосрочными последствиями перенесенного ковида являются утомляемость и/или мышечная слабость – 63% пациентов, проблемы со сном – 26%, тревожность и/или депрессии – 23%.

Пациенты, которые переболели тяжело, чаще имели нарушение функции легких и другие аномалии этого органа; и именно "они являются основной целевой группой для помощи с долгосрочным восстановлением".

Сколько переболевших ковидом с потерей нюха не имеют его даже спустя полгода, можно почитать в другим исследовании.

Кроме того, уровни нейтрализующих антител упали более чем наполовину (52,5%) через шесть месяцев у 94 пациентов, что "вызывает опасения по поводу возможности повторного заражения", пишут авторы.

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Евгений Пилипенко
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