Депутат Слуги народа Камельчук заговорил о "вреде" масок и "смертельной" вакцинации

Нардеп Слуги народа Юрий Камельчук заявил, что маски якобы мешают доступу кислорода, а вакцинация против коронавируса "уже приносит смерти" и "продвигается фантастическими маркетологами". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Депутат написал, что тканевые маски якобы не защищают от вирусов и "снижают проход кислорода на 20%", что вызывает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он утверждает, что "по данным американской организации по контролю за качеством условий труда, можно носить маски только после консультации с врачем".

СПРАВКА. На сайте Управления по охране труда Минтруда США (OSHA) говорится, что ношение хирургических и тканевых масок не вызывает небезопасный уровень кислорода в крови. Это же подтверждается, например, исследованием канадского университета Макмастера. В центре по контролю и профилактике инфекционных заболеваний США (CDC) подчеркивают необходимость ношения масок для уменьшения распространения вируса.

Также Камельчук заявил, что вакцинация "уже приносит смерти", а препараты содержат "давно известные вредные ингредиенты". При этом он ставит под сомнение саму вакцинацию:

"Политики демонстрируют нам псевдовакцинацию со шприцами без игл или уколами через футболку. Сценаристы продвижения псевдопанацеи – просто фантастические маркетологи. Сначала заходят через лидеров мнений. Только как проверить, что именно было введено человеку на видео?" – пишет нардеп.

СПРАВКА. Вакцинация против COVID-19 – самая массовая одновременная кампания по прививкам в истории человечества. Официально она началась уже в 30 странах. Как правило, первыми вакцину получают люди из групп риска. Сообщения о смертельных исходах есть. Например, в Норвегии изучают два случая смерти в доме престарелых через несколько дней после вакцинации, при этом еженедельно в норвежских домах престарелых умирают по 400 человек. На данный момент нет заключения о прямой связи прививки с этими случаями смерти. Посмотреть полные составы вакцины от компаний Moderna и Pfizer/BionTech можно по ссылке.

В декабре Камельчук оскандалился с заявлением о "выдуманном COVID-19".

Позже он сказал, что верит в существование COVID-19, но тут же выдал новый фейк о вакцинах.

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Марк Сировой

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