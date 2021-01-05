В Норвегии изучают два случая смерти в домах престарелых после вакцинации от COVID-19

Национальное норвежское агентство по лекарственным средствам получило информацию о двух случаях смерти в домах престарелых через несколько дней после прививки вакциной производства BioNTech/Pfizer. Специалисты устанавливают, связаны ли причины этих смертей с вакциной, сообщается на сайте агентства.

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"Мы должны определить, является ли вакцина причиной смерти, или то, что это произошло так быстро после вакцинации, – совпадение" — сказал директор агентства Стейнар Мадсен.

В агентстве отмечают, что в норвежских домах престарелых умирают около 400 человек в неделю. Сейчас специалисты внимательно следят, изменится ли это число после начала массовой вакцинации в домах престарелых.

В норвежском ведомстве напомнили, что исследования, на которых основано временное одобрение вакцины, не включают лиц старше 85 лет, однако там предполагают, что побочные эффекты у пожилых людей будут такими же, как и у младших возрастных групп.

Вакцина Pfizer/BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения

Сообщалось о нескольких случаях тяжелых аллергических реакций после использования вакцины в Великобритании и США.

Управление по контролю лекарственных средств Великобритании рекомендовало людям с историей серьезных аллергических реакций воздержаться от вакцинирования прививкой от Pfizer/BioNTech

В Евроакадемии аллергологии и клинической иммунологии заявили, что текущие данные не показали повышенного риска для тех, у кого аллергический ринит или астма.

В Американском колледже аллергии заявили, что у людей с "обычной" аллергией на лекарства, продукты питания, ингалянты, насекомых и латекс вероятность аллергической реакции на введение вакцины Pfizer/BioNTech не выше, чем у всего остального населения.

Вадим Ребрина

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