ВОЗ одобрила первую вакцину против COVID-19 – это Pfizer/BioNTech
Сегодня, 31 декабря, Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину Pfizer/BioNTech для применения в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
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Решение ВОЗ дает странам возможность ускорить свои собственные регулирующие процедуры утверждения вакцины на импорт и применение.
Это также позволяет ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения закупить вакцину для распространения в нуждающихся странах.
"Это очень позитивный шаг к обеспечению глобального доступа к вакцинам против COVID-19", – сказала доктор Мариангела Симау, помощник гендиректора ВОЗ по доступу к лекарствам и продуктам медицинского назначения.
- В ВОЗ рассказали, что будет с ковидом после массовой вакцинации. На 31 декабря привились уже более 6 млн человек в мире. Между тем, по данным властей КНР, там привито ~4,5 млн человек.
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