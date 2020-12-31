UA

ВОЗ одобрила первую вакцину против COVID-19 – это Pfizer/BioNTech

31.12.2020, 23:12
ВОЗ одобрила первую вакцину против COVID-19 – это Pfizer/BioNTech - Фото
Вакцина от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

Сегодня, 31 декабря, Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину Pfizer/BioNTech для применения в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Решение ВОЗ дает странам возможность ускорить свои собственные регулирующие процедуры утверждения вакцины на импорт и применение.

Это также позволяет ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения закупить вакцину для распространения в нуждающихся странах.

"Это очень позитивный шаг к обеспечению глобального доступа к вакцинам против COVID-19", – сказала доктор Мариангела Симау, помощник гендиректора ВОЗ по доступу к лекарствам и продуктам медицинского назначения.

Читайте также: Аллергия на вакцину от COVID-19. Медики сообщили, как быть аллергикам с ринитом и астмой

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
вакцина ВОЗ коронавирус Pfizer BioNtech

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Больше чем дюжина. Лучшие статьи безумного 2020-го

ИсторииБольше чем дюжина. Лучшие статьи безумного 2020-го
 