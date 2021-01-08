В сети распространили фейк о "5G-чипах" в вакцине. Это была схема гитарной педали

Сторонники теории заговора распространили в сети вирусный фейк о "чипах 5G" в вакцине против коронавируса от компаний Pfizer/BionTech. На самом деле это была электросхема гитарной педали, передает The Independent.

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Как сообщается, фейк стал вирусным в Италии и Румынии. К нему прилагалось такое сообщение: "Русским удалось удалить наночипы из вакцины Pfizer и опубликовать функциональную диаграмму!". И такое фото:

Конспирологи утверждали, что с помощью чипа можно посылать команды в мозг носителя и управлять его иммунной системой.

Однако на самом деле на фото изображена схема гитарной педали Boss Metal Zone MT-2, отмечают в издании. Авторы фейка нанесли на схему лишь надписи "COVID 5G чип-диаграмма" и "конфиденциально". При этом они не убрали ряд музыкальных надписей, например, "бас", "средние частоты", "высокие частоты", "футсвитч" и "гейн".

СПРАВКА. Гитарная педаль – это приспособление, с помощью которого накладываются эффекты на звук электрогитары.

6 января Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) рассказал, как работают четыре типа вакцин против коронавируса. Одним из партнеров GAVI является фонд основателя Microsoft Билла Гейтса, которого фанатики теорий заговора считают едва ли не тем, кто задумал "убить часть населения Земли" через вакцинацию.

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Марк Сировой

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