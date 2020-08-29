Маск на свиньях представил чип-имплант для мозга Neuralink — видео

Американский предприниматель Илон Маск представил на свиньях чип-имплант для мозга Neuralink. Трансляцию мероприятия проводили на официальном YouTube-канале компании Neuralink.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Для презентации Маск использовал трех свиней: у одной, по кличке Гертруда, был установлен чип; у другой, Дорси, — чип был установлен ранее, но его позже сняли; а у третьей — чипа не было никогда.

Когда Гертруда нюхала землю и ела, на дисплее раздавались звуки и вспышки, показывая в реальном времени всплески активности ее мозга.

Маск объяснил, что Гертруде вставили имплант в голову за два месяца до презентации. Neuralink соединился с нейронами ее морды. Когда она ею касалась чего-либо, то более чем 1000 электродов фиксировали нервные импульсы.

На примере Дорси Маск продемонстрировал, что пользователь может отказаться от чипа и остаться после этого "здоровым и счастливым". По его словам, свинья ничем не отличается от своих обычных сородичей.

"Свиньи очень похожи на людей. Если мы собираемся разбираться в вещах для людей, то свиньи - хороший выбор. Если устройство работает в свинье (оно продержалось там два месяца и набирает силу), то это хороший признак того, что устройство надежно для людей", — приводит цитату Маска CNN.

На презентации также представили вторую версию хирургического робота, который предназначен для вставки импланта Neuralink в мозг.

17 июня 2019 года стартап Маска представил импланты для считывания информации мозга.

3 августа 2020 года Илон Маск рассказал о новых возможностях Neuralink: имплант позволит человеку услышать звуки вне человеческого диапазона слуха. Также, с его помощью парализованные люди, с разорванным спинным мозгом, смогут опять ходить.

Читайте также: Накануне презентации Neuralink Илона Маска в сеть слили неприятные подробности проекта