Маск на свиньях представил чип-имплант для мозга Neuralink — видео

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Американский изобретатель Маск надеется, что с помощью импланта-чипа Neuralink можно будет лечить нейронные заболевания людей

Американский предприниматель Илон Маск представил на свиньях чип-имплант для мозга Neuralink. Трансляцию мероприятия проводили на официальном YouTube-канале компании Neuralink.

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Для презентации Маск использовал трех свиней: у одной, по кличке Гертруда, был установлен чип; у другой, Дорси,   чип был установлен ранее, но его позже сняли; а у третьей   чипа не было никогда.

Когда Гертруда нюхала землю и ела, на дисплее раздавались звуки и вспышки, показывая в реальном времени всплески активности ее мозга.

Маск объяснил, что Гертруде вставили имплант в голову за два месяца до презентации. Neuralink соединился с нейронами ее морды. Когда она ею касалась чего-либо, то более чем 1000 электродов фиксировали нервные импульсы.

На примере Дорси Маск продемонстрировал, что пользователь может отказаться от чипа и остаться после этого "здоровым и счастливым". По его словам, свинья ничем не отличается от своих обычных сородичей.

"Свиньи очень похожи на людей. Если мы собираемся разбираться в вещах для людей, то свиньи - хороший выбор. Если устройство работает в свинье (оно продержалось там два месяца и набирает силу), то это хороший признак того, что устройство надежно для людей",   приводит цитату Маска CNN.

На презентации также представили вторую версию хирургического робота, который предназначен для вставки импланта Neuralink в мозг.

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Теги: Илон Маск, имплант, чип, свиньи, презентация, Neuralink
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