Степанов объяснил, почему вакцину Sinovac закупают через "связанную с Богатыревой" фирму

Вакцину против коронавируса от китайской компании Sinovac будут закупать через фирму Лекхим, которую связывают с Раисой Богатыревой (министром здравоохранения времен президентства Януковича), так как это было требованием производителя. Об этом заявил в интервью Настоящему времени нынешний глава Минздрава Максим Степанов.

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Ранее общественная организация Пациенты Украины заявила, что Степанов "фактически назначил" для закупки вакцины "компанию, связанную с Богатыревой". Журналист попросил министра прокомментировать это заявление.

Степанов ответил, что это "заявления людей, которым нужны заявления ради заявлений". По его словам, поставка через Лекхим была условием китайской стороны.

"Компания Sinovac Biotech, которая хотела осуществлять поставку в Украину через это фармпредприятие, а это далеко не маленькое фармпредприятие, которое, насколько я понимаю, давно сотрудничает с компанией Sinovac Biotech, и это было условие китайской стороны, что свою поставку они будут осуществлять через это предприятие. Поэтому с ними заключили договор", – объяснил он.

Степанов считает, что организации как Пациенты Украины "живут скандалом" и "весь год делают какие-то заявления, но ни одного факта никогда не подтверждалось". Министра не смущает "негативный фон" вокруг этой закупки.

"Это украинское фармпредприятие, которое выпускает лекарственные средства, которые используются на территории Украины. Вы решили, что у нас есть "негативный фон", потому что какая-то организация что-то там выдумала и заявила? Я даже не понимаю, на основании чего он меня может смущать", – сказал он.

LIGA.net обратилась в компанию Лекхим и организацию Пациенты Украины с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

В конце декабря 2020-го Украина подписала контракт на 1,9 млн доз с китайской компанией Sinovac.

В Офисе президента заявляли, что договор о поставках в Украину заключен с АО "Лекхим", которое "по официальному подтверждению" Sinovac, является единственным уполномоченным представителем компании в стране.

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Марк Сировой

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