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Психологи выяснили, кого пандемия напугала меньше других и кто был подготовлен к ней

12.01.2021, 08:04
Психологи выяснили, кого пандемия напугала меньше других и кто был подготовлен к ней - Фото
Иллюстрация: pixabay.com

Фанаты "ужастиков" и обладатели "нездорового" любопытства психологически устойчивее во время пандемии COVID-19, чем те, кто не любит вымышленные истории со "страшными" сюжетами. К такому выводу пришла группа американских и датских ученых, исследование опубликовано в журнале Personality and Individual Differences.

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Гипотеза была проверена на 310 добровольцах: их опрашивали по анкете с 13 пунктами. Проверялось, как связано прошлое и нынешнее увлечение "страшилками" с подготовленностью и психологической устойчивостью во время пандемии.

"Мы обнаружили, что поклонники фильмов ужасов проявили большую устойчивость во время пандемии, а поклонники жанров "выживания" (инопланетные вторжения, апокалиптические и зомби-фильмы) проявили как большую устойчивость, так и готовность к такой ситуации", – пишут авторы.

СПРАВКА. Патологическое ("нездоровое", болезненное) любопытство – такое любопытство, которое можно рассматривать как сосредоточенное на объектах смерти, насилия или любых других событиях, которые могут причинить физический или эмоциональный вред. Включает потребность понять или осмыслить темы, связанные с вредом, насилием или смертью.

Болезненное любопытство оказалось связано с положительной устойчивостью и интересом к фильмам о пандемии во время пандемии.

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Все вместе это согласуется с тем, что ознакомление с пугающими художественными выдумками "позволяет людям практиковать эффективные стратегии преодоления трудностей, которые могут быть полезны в реальных ситуациях", подчеркивают ученые. Более того, эти эффекты были значительными даже с учетом возраста, пола, дохода и общих факторов личности.

"Это укрепляет мою веру в то, что потребление рассказов, фильмов и, возможно, даже видеоигр – не просто праздное времяпрепровождение, а способ представить смоделированные реальности, которые помогают подготовить нас к будущим испытаниям", – резюмировал руководитель исследования Джон Джонсон, почетный профессор психологии Университета Пенсильвании.

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Евгений Пилипенко
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