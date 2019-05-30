Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
30.05.2019, 07:36

В Кассиопее нашли зомби-звезду: она вернулась с "того света"

В Кассиопее нашли зомби-звезду: она вернулась с "того света" - Фото
Иллюстрация: пресс-служба NASA

Астрономы пишут, что в нашей галактике Млечный путь вряд ли можно сыскать полдюжины объектов, аналогичных J005311, - настолько они редкие

В направлении созвездия Кассиопеи примерно в 10 000 световых лет от Земли ученые Боннского университета обнаружили странную звезду внутри газовой туманности: несмотря на отсутствие водорода или гелия на ней, объект J005311 в 40 000 раз ярче Солнца, пишет Ars Technica.

Более того, он формирует мощный звездный ветер, который разлетается со скоростью 16 000 км/с.

Авторы опубликованного в Nature исследования предположили, что ранее это были две звезды - "мертвые" и сжегшие все легкое топливо белые карлики, которые затем слились в один объект. Его масса превысила границу, за которой начинается синтез тяжелых элементов; то есть, звезда снова "зажглась" - пошли новые реакции. Температура ее повехности сейчас - около 200 000 градусов Цельсия, и светит она в 105 раз ярче Солнца.

Невероятно быстрый звездный ветер ученые объяснили сильными магнитными полями слившихся белых карликов.

На превращение крупного белого карлика в нейтронную звезду может уйти несколько тысяч лет. Исследователи полагают, что образование J005311 произошло едва ли не "вчера", и такой тип объектов недолговечен: вскоре он станет сверхновой, оставив после себя нейтронную звезду.

Ранее астрономы показали изображение Вселенной с квадриллионами звезд.

Вчера NASA призвало коммерциализировать низкую околоземную орбиту. На днях SpaceX установили рекорд (см. видео), запустив первый рой интернет-спутников Starlink. В Украине тем временем заявили, что разработали ракету Маяк-3.9S, которая эффективнее классического Зенита.

Смотрите также: Сбил-и-сбежал. NASA показало эпичное ДТП между галактиками - фото 

Отправить:
Распечатать:
Теги: космос, астрономия, нейтронная звезда, зомби, сверхновая, белый карлик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 