В Кассиопее нашли зомби-звезду: она вернулась с "того света"

Иллюстрация: пресс-служба NASA

В направлении созвездия Кассиопеи примерно в 10 000 световых лет от Земли ученые Боннского университета обнаружили странную звезду внутри газовой туманности: несмотря на отсутствие водорода или гелия на ней, объект J005311 в 40 000 раз ярче Солнца, пишет Ars Technica.

Более того, он формирует мощный звездный ветер, который разлетается со скоростью 16 000 км/с.

Авторы опубликованного в Nature исследования предположили, что ранее это были две звезды - "мертвые" и сжегшие все легкое топливо белые карлики, которые затем слились в один объект. Его масса превысила границу, за которой начинается синтез тяжелых элементов; то есть, звезда снова "зажглась" - пошли новые реакции. Температура ее повехности сейчас - около 200 000 градусов Цельсия, и светит она в 105 раз ярче Солнца.

Невероятно быстрый звездный ветер ученые объяснили сильными магнитными полями слившихся белых карликов.

На превращение крупного белого карлика в нейтронную звезду может уйти несколько тысяч лет. Исследователи полагают, что образование J005311 произошло едва ли не "вчера", и такой тип объектов недолговечен: вскоре он станет сверхновой, оставив после себя нейтронную звезду.

Ранее астрономы показали изображение Вселенной с квадриллионами звезд.

Вчера NASA призвало коммерциализировать низкую околоземную орбиту. На днях SpaceX установили рекорд (см. видео), запустив первый рой интернет-спутников Starlink. В Украине тем временем заявили, что разработали ракету Маяк-3.9S, которая эффективнее классического Зенита.

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