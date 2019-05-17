Сбил-и-сбежал. NASA показало эпичное ДТП между галактиками - фото

Фото: пресс-служба ESA

Орбитальной обсерватории Hubble удалось сфотографировать последствия деформации галактики NGC 4485 в созвездии Гончих Псов более массивной соседкой NGC 4490 (снизу на фото). Произошло такое столкновение миллионы лет назад. Соответствующий снимок размещен на сайте NASA.

На фото можно увидеть две разные области NGC 4485: слева все еще заметны следы первоначальной спиральной структуры, справа - вырванная столкновением часть спирали, вытянутая в направлении массивной галактики.

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"Типичный пример "сбил-и-сбежал" в астрономических масштабах. Но вместо уничтожения галактики это случайное столкновение породило новое поколение звезд и, вероятно, планет", - пишут астрономы.

Гравитационное воздействие массивной галактики нарушило упорядоченный комплекс звезд, газопылевых туманностей и другой материи в NGC 4485: вместо этого в регионе космоса теперь беспорядочный набор новых и горячих голубых гигантов, их хаотических скоплений и энергетических потоков длинной до 25 000 световых лет.

Эти недолговечные звезды-гиганты завершают свой жизненный цикл взрывами, насыщая космос более тяжелыми элементами. В свою очередь, это дает вещество для следующих этапов формирования звезд уже другого типа.

Космическое "месиво" находится на расстоянии около 25 млн световых лет от нас: весь объект получил название Arp 269.

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