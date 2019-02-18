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18.02.2019, 19:49

Олени-зомби: в США и Канаде зафиксирована опасная болезнь

Олени-зомби: в США и Канаде зафиксирована опасная болезнь - Фото
Фото: pixabay.com

У зараженных животных могут наблюдаться резкое снижение веса, нарушение координации и вялость. При контакте с людьми - агрессия

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В 24 американских штатах у диких оленей и лосей зафиксировано истощающее заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ).

Медики предупреждают охотников, чтобы те не контактировали с животными и не ели потенциально зараженное мясо.

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У зараженных животных могут наблюдаться резкое снижение веса, нарушение координации и вялость. Кроме того, они становятся более агрессивными при контакте с людьми.

ЦКЗ утверждает, что это заболевание относится к семейству "быстро прогрессирующих, неизменно фатальных нейродегенеративных расстройств". Предварительно установлено, что оно передается через биологические жидкости, инкубационный период – около года, а у некоторых животных – в течение многих лет. Однако всегда смертельно.

Может ли болезнь передаваться людям – пока неизвестно.

Впервые болезнь обнаружили в 1960-х в Колорадо у оленей в неволе, в 1981-м – у диких оленей. Случаи заболевания зафиксированы также в Канаде, Норвегии и Финляндии.

В начале февраля стало известно, что медоносная пчела способна выполнять математические действия, такие как сложение и вычитание. 

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Теги: США, заболевание, зомби, олень, цкз
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