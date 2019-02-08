Пчелы могут складывать и вычитать - ученые

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Медоносная пчела способна выполнять математические действия, такие как сложение и вычитание. К таким выводам пришли австралийские ученые, пишет Би-Би-Си.

Хотя в мозге пчелы всего лишь около миллиона нейронов, она может решать математические задачи и осваивать математические понятия, например, концепцию нуля. Для сравнения, в головном мозге человека насчитывается порядка 90-95 миллиардов нейронов.

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Еще в детстве человек усваивает что знак "+" означает сложение двух и более чисел, а знак "-" - вычитание одного числа из другого. Для решения подобных задач человек использует одновременно долгосрочную и краткосрочную память.

Ранее выяснилось, что основной причиной синдрома разрушения пчелиных колоний являются паразитические клещи, поражающие жировое тело насекомых.

Поражение клещом открывает путь для действия следующих факторов: разрушенное жировое тело не позволяет даже нормально питающейся пчеле получать все необходимые вещества, к тому же оно не способно эффективно нейтрализовывать поступающие токсины, включая инсектициды.