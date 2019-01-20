Ученые нашли причину разрушения пчелиных семей

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Основной причиной синдрома разрушения пчелиных колоний являются паразитические клещи, поражающие жировое тело насекомых. Об этом пишет Naked Science.

Без опыления пчелами многие сельскохозяйственные культуры погибнут. В Европейском союзе обеспокоены наблюдающимся несколько десятилетий вымиранием пчел и массовым исходом из ульев, что грозит непоправимыми последствиями экосистемам.

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Группа ученых во главе с профессором Мэрилендского университета Денниса Ван-Энгельсдорпа установила, что главной причиной синдрома разрушения пчелиных семей являются паразиты, вызывающие варроатоз. Ранее считалось, что эти клещи только высасывают гемолимфу, ослабляя зараженную пчелу и распространяя микробные инфекции. Но в их статье сказано, что цель клеща - жировое тело пчел (орган, который накапливает питательные вещества, участвует в их обмене и фильтрует гемолимфу от токсинов).

"Это не как комар, который опустился на вас и выпил немного крови. Это больше похоже на то, как если бы он добрался до вашей печени, выпил ее всю и полетел дальше", - отметил соавтор работы Самуэль Рамси.

Ученые считают, что таким образом поражение клещом открывает путь для действия следующих факторов: разрушенное жировое тело не позволяет даже нормально питающейся пчеле получать все необходимые вещества, к тому же оно не способно эффективно нейтрализовывать поступающие токсины, включая инсектициды.

Авторы уточняют, что переведенные на английский язык в 1970-х годах статьи советских ученых стали источником ложных сведений о питании клещей гемолимфой и до сих пор не проверялись.