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Больше пьете кофе – меньше риск рака простаты. Но это не точно, предупреждают ученые

12.01.2021, 10:46
Больше пьете кофе – меньше риск рака простаты. Но это не точно, предупреждают ученые - Фото
Фото: pixabay.com

Повышенное потребление кофе может быть связано со сниженным риском развития рака простаты. К такому выводу пришли после обширного мета-анализа объединенных данных китайские ученые, их выводы опубликовал журнал BMJ Open.

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Проверив доступные базы данных исследований до сентября 2020 года, авторы включили в анализ публикации из Северной Америки (7 исследований), Европы (7) и Японии (2). Взяты данные о 1 081 586 мужчинах, из которых у 57 732 диагностировано это заболевание. "Максимальное" потребление кофе колебалось от 2 до 9 и более чашек в день; "минимальное" – 0-2.

Выяснилось, что риск получить рак простаты у тех, кто выпивает кофе больше других, снижен на 9% по сравнению с теми, кто выпивает напитка меньше всего. Если переводить в "дословные" цифры, то каждая дополнительная чашка в день была связана со снижением риска примерно на 1%.

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По сравнению с самым низким потреблением кофе максимальное было связано с меньшим (на 7%) риском локализованного рака простаты и меньшим риском развития прогрессирующего/смертельного рака простаты (на 12-16%).

График: BMJ Open

Авторы признают, что дизайн их исследования далек от идеального, в первую очередь из-за неизмеренных/других факторов в исходных исследованиях, честности участников (о числе чашек в день), типа кофе, методов заваривания и прочего, и потому к выводам следует относиться осторожно.

Между тем, ученые отмечают: кофе "улучшает" метаболизм глюкозы, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, а также влияет на уровень половых гормонов. Все эти факторы могут влиять на возникновение, развитие и прогрессирование рака простаты, пишет MedicalXpress.

"Если в дальнейшем будет доказано, что эта связь является причинным эффектом, мужчин можно было бы побудить увеличить потребление кофе, чтобы потенциально снизить риск рака простаты", – считают они.

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Евгений Пилипенко
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