Развенчан миф о вреде вечернего кофе и чая для здорового сна

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Группа американских ученых выяснила, как алкоголь, кофеин и никотин, которые употребляют незадолго до сна, влияют на его качестве. Они утверждают, что кофе или чай за четыре часа до сна никак не мешает нормальному сну, однако курение может приводить к бессоннице. Исследование опубликовано в журнале Sleep.

Вечернее употребление алкоголя было связано с низкой эффективностью сна этой конкретной ночи, однако не влияло на продолжительность сна или время бодрствования после наступления сна (WASO-показатель).

Курение перед сном было связано с более низкой эффективностью сна в ту ночь и с повышением WASO на 6,09 минут, но никак - с продолжительностью сна.

Что касается употребления кофеина, то оно, выяснили ученые, не влияло на параметры сна.

Добровольцы должны были вести дневник с указанием часов сна, количества выпитых напитков с кофеином или алкоголем, а также выкуренных перед сном сигарет. Среди участников было 68% женщин.

"Употребление никотина и алкоголя за четыре часа до сна было связано с повышенной фрагментацией сна в сопутствующую ночь", - сделали вывод исследователи, призвав ограничить употребление алкоголя и никотина вечером, чтобы иметь хороший непрерывный сон.

Авторы анализа уточнили: они не учитывали индивидуальные особенности участников.