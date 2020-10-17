В Италии женщина подливала транквилизаторы в кофе коллеге – пыталась избежать сокращения

В Италии женщина пыталась избежать увольнения, подливая успокоительное в кофе коллеге. За это ей дали четыре года тюрьмы

В Италии женщина подливала коллеге транквилизаторы в кофе, чтобы та чувствовала себя сонной и плохо справлялась с работой. Это происходило во время волны сокращений. Об этом сообщает The Guardian.

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Алиса Бордон рассказала, что инцидент произошел еще в 2017 году. Ее коллега купила коллегам кофе в заведении возле их офиса. Бордон залпом выпила напиток, а вскоре ей стало плохо: "Все было черным, мне казалось, что я плыву". Девушку госпитализировали, проверив на инсульт. Бордон испытывала те же симптомы после кофе, купленного коллегой. Один раз она даже разбила свое авто из-за транквилизаторов в кофе.

Девушка начала что-то подозревать, когда ее коллега взяла несколько выходных на Рождество. Все это время Бордон чувствовала себя хорошо: "Я подумала, что возможно есть связь между кофе и состоянием моего здоровья. Невролог посоветовал мне не пить его в течение месяца, и я так и поступила".

Затем девушка приняла еще один кофе от коллеги, но выпила лишь половину. Вторую часть она отдала на проверку, которая показала, что в кофе содержится в 10 раз больше успокоительного, чем обычно рекомендуется. Ее коллегу задержали с поличным. На этой неделе суд дал ей четыре года тюрьмы.

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Владислав Сердюк

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