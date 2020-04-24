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Для кофеманов. Ученые выяснили, как снизить риск для здоровья – исследование

Для кофеманов. Ученые выяснили, как снизить риск для здоровья – исследование - Фото
Фото: pixabay.com
24.04.2020, 11:15

Статистический анализ массива данных о более чем полумиллионе человек показал, что пить фильтрованный кофе якобы полезнее, чем не пить напиток вообще

Употребление фильтрованного через бумажный фильтр кофе ассоциируется с меньшей смертностью приверженцев такого способа приготовления, чем у любителей нефильтрованного напитка или тех, кто кофе вообще не пьет. Результаты исследования Гетеборгского университета опубликованы в издании European Journal of Preventive Cardiology.

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Эксперимент, в котором велось анкетирование 508 747 человек в возрасте от 20 до 79 лет, длился 20 лет. За это время умер 46 461 человек (в том числе 12 621 – от сердечно-сосудистых заболеваний, около половины из них от инфаркта).

Участники исследования, помимо стандартного опросника (рост, вес, давление, уровень холестерина, вредные привычки, физическая активность, образование), отвечали на вопросы о том, как готовят кофе и сколько его пьют.

У "фильтровальщиков" риск смерти оказался на 15% ниже (на 12% у мужчин и на 20% у женщин), чем у тех, кто кофе не пил. Это может быть вызвано тем, что напиток богат антиоксидантами, включая полифенолы, предположили ученые. Также потребление кофе также связано с более низким риском развития диабета – фактора риска для "сердечников".

Самая низкая смертность была среди потребителей 1–4 чашек фильтрованного кофе в день.

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Повышенная смертность от ишемической болезни сердца при пристрастии к нефильтрованному напитку частично обусловлена его связью с уровнем холестерина в организме, пишут авторы.

Порция нефильтрованного кофе содержит примерно в 30 раз более высокую концентрацию веществ, что повышают уровень липидов, по сравнению с фильтрованным. Однако пористость фильтра и размер частиц молотого жареного кофе являются определяющими факторами содержания кафестола в фильтрованном кофе.

  • Аналитики указывают, что методика исследования далеко от идеальной, которой невозможно достичь при такой выборке и длительности эксперимента.

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Евгений Пилипенко
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