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Кофе частично компенсирует неправильное питание - ученые

Кофе частично компенсирует неправильное питание - ученые - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
21.12.2019, 12:44

Употребление кофе помогает снизить процесс отложения липидов в жировых клетках и выработку триглицеридов, пишут американские исследователи

Кофеин помогает компенсировать негативные последствия неправильного питания, которое ведет к ожирению. Исследование ученых из Университета штата Иллинойс опубликовали на MedicalXpress.

Эксперимент провели на крысах. Те их них, которые месяц потребляли кофеин из мате (чай с высоким содержанием кофеина), весили на 16% меньше и имели на 22% меньше жира, чем животные, употреблявшие мате без кофеина.

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Количество потребленного крысами кофеина было эквивалентно четырем чашкам кофе в день для человека.

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кофе кофеин
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