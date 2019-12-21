Кофе частично компенсирует неправильное питание - ученые

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Кофеин помогает компенсировать негативные последствия неправильного питания, которое ведет к ожирению. Исследование ученых из Университета штата Иллинойс опубликовали на MedicalXpress.

Эксперимент провели на крысах. Те их них, которые месяц потребляли кофеин из мате (чай с высоким содержанием кофеина), весили на 16% меньше и имели на 22% меньше жира, чем животные, употреблявшие мате без кофеина.

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Количество потребленного крысами кофеина было эквивалентно четырем чашкам кофе в день для человека.

Как правильно и сколько можно пить кофе, советовала ранее экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

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