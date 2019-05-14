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14.05.2019, 09:13

Как правильно и сколько можно пить кофе: советы Ульяны Супрун

Как правильно и сколько можно пить кофе: советы Ульяны Супрун - Фото
Фото: pixabay.com

И.о. министра здравоохранения отметила, что кофе вредит в сочетании со сладостями или молоком

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Кофе может защитить от рака и диабета, однако от него у некоторых появляется зависимость. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя в Facebook.

По ее словам, кофе содержит кофеин и ряд полифенольных соединений и эфирных масел. "Если вы умеренно потребляете кофе просто ради удовольствия, а не стимуляции мозга, то он полезен", - уточнила Супрун.

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Чиновник уточнила, что совета, сколько пить кофе, не существует: если он "не действует", то можно до шести порций эспрессо в день. Если кофе слишком возбуждает – не больше порции, чаще всего советуют пить до четырех порций кофе в день - эквивалент 400 мг кофеина.

Супрун предупредила - кофе вредит, если его сочетают со сладостями или молоком, его лучше запивать водой. Исследования показали, что кофе благотворно влияет на такие процессы в организме:

  • улучшает состояние выстилки (эндотелия) кровеносных сосудов и уменьшает риск атеросклероза;
  • на 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С;
  • уменьшает проявление вызванного алкоголем панкреатита;
  • у некоторых людей, имеющих вариант GRIN 2A рецептора глутамата - кофе на 18-60% уменьшает риск развития болезни Паркинсона;
  • снижает развитие сердечно-сосудистых болезней;
  • люди, которые регулярно и умеренно потребляют кофе, имеют на 15% ниже вероятность преждевременной смерти.
  • у диабетиков кофе препятствует образованию висцерального жира (на животе).
  • кофе повышает давление и улучшает мозговое кровообращение.

Супрун предупредила, что иногда кофе вредит здоровью, она упрощенно описала три ситуации, когда кофемания становится злом:

  • медленное обезвреживания кофеина. Кофеин, как и лекарства и стероидные гормоны, проходит обезвреживание в печени, может вызывать тахикардию, гипертензию, боль в сердце, тревожность и нарушения сна;
  • кофе активирует симпатическую нервную систему, ту самую, которая отвечает за реакции "бей и беги", но у кого-то сильнее, у кого-то слабее. Отсюда вывод: если кофе на вас сильно действует, от него колотится сердце, тревожно, пересыхает во рту и пропадает сон - не пейте кофе;
  • зависимость от кофе. Иногда мы попадаем в ловушку: мало сна и надо сосредоточиться, поэтому пьем много кофе, в этой ситуации вреден не сам кофе, а хронический недостаток сна.

12 мая Супрун отметила, что паническая атака всегда проходит, а симптомы не несут угрозы.

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Теги: здоровье, кофе, Ульяна Супрун﻿.
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