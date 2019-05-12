Паническая атака проходит: Супрун сказала, как успокоить нервы

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Паническая атака всегда проходит, а симптомы не несут угрозы. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя Facebook.

По ее словам, панические атаки характеризуются ощущением внезапной и интенсивной тревоги и страха, появляются дрожь, дезориентация в пространстве, тошнота, учащенное и нерегулярное сердцебиение, сухость во рту, одышка, резкая потливость и головокружение.

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Она добавила, что эти симптомы не представляют значительной опасности для человека, но сильно пугают.

"Паническая атака всегда проходит, а симптомы не несут угрозы. Важно объяснять себе то, что вызвало беспокойство. Контролируйте свой страх. Переждите", - отметила Супрун.

По ее словам, обычно панические атаки продолжаются от пяти минут до получаса.

Супрун уточнила, что необходимо попробовать сфокусироваться на том, что окружает, и продолжить заниматься своими делами.

Супрун рекомендует:

попросить близких о поддержке;

делать дыхательные упражнения. Если во время панических атак ускоряется дыхание, дыхательные упражнения могут облегчить другие симптомы. Попробуйте дышать носом как можно медленнее, спокойнее и глубже. Выдыхайте ртом также медленно и спокойно. Облегчение наступит уже в течение нескольких минут.

"Обычно панические атаки не предусматривают госпитализацию, а люди в таком состоянии не требуют особого медицинской помощи. Вызвать скорую стоит, если через полчаса ни стало лучше, а дыхательные упражнения не помогают прийти в себя", - уточнила Супрун.

Как предотвратить панические атаки:

попробовать разобраться, что именно вызывает стресс, который ухудшает симптомы. Важно не ограничивать свои ежедневные активности и передвижения;

поискать тематические сообщества;

делать ежедневно дыхательные упражнения;

быть физически активны;

следить за питанием и полноценно спать;

отказаться от кофе, алкоголя и табака, они способны даже ухудшать панические атаки;

обратиться к неврологу или психотерапевту.

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