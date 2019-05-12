Паническая атака проходит: Супрун сказала, как успокоить нервы

Паническая атака всегда проходит, а симптомы не несут угрозы. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя Facebook.
По ее словам, панические атаки характеризуются ощущением внезапной и интенсивной тревоги и страха, появляются дрожь, дезориентация в пространстве, тошнота, учащенное и нерегулярное сердцебиение, сухость во рту, одышка, резкая потливость и головокружение.
Она добавила, что эти симптомы не представляют значительной опасности для человека, но сильно пугают.
"Паническая атака всегда проходит, а симптомы не несут угрозы. Важно объяснять себе то, что вызвало беспокойство. Контролируйте свой страх. Переждите", - отметила Супрун.
По ее словам, обычно панические атаки продолжаются от пяти минут до получаса.
Супрун уточнила, что необходимо попробовать сфокусироваться на том, что окружает, и продолжить заниматься своими делами.
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"Обычно панические атаки не предусматривают госпитализацию, а люди в таком состоянии не требуют особого медицинской помощи. Вызвать скорую стоит, если через полчаса ни стало лучше, а дыхательные упражнения не помогают прийти в себя", - уточнила Супрун.
Как предотвратить панические атаки:
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