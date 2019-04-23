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23.04.2019, 10:51

Улучшает ли кофе физическую работоспособность. Спойлер - не очень

Улучшает ли кофе физическую работоспособность. Спойлер - не очень - Фото
Фото: pixabay.com

Те, кто наиболее сильно реагирует на кофеин, могут улучшить работоспособность вплоть до 16%, но такие показатели все же необычны, говорят ученые

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Две чашки кофе в день способны усилить эффект от спортивных тренировок. К такому выводу пришла группа исследователей из Австралии, США и Британии, которая провела мета-анализ 300 научных работ по этой теме с почти 5000 "подопытными", пишет ScienceAlert.

Выяснилось, что кофеин в организме от двух порций кофе может улучшить результаты физических упражнений от 2% до 16%.

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"Помимо того, что мы наслаждаемся вкусом, главная причина, по которой мы пьем кофе, - это попадание кофеина в кровь. Кофеин помогает бодрствовать, повышать алертность, концентрацию и внимание, улучшать когнитивные функции, навыки краткосрочной памяти и решения проблем. Он также может повысить физическую работоспособность", - отметили ученые.

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Для среднего человека улучшение, вероятно, будет 2–6%. Это не так уж и много в повседневной жизни, но в соревновательных видах спорта относительно небольшие улучшения в производительности могут иметь большое значение.

"Кофеин может улучшить способность бегать и ездить на велосипеде в течение более длительных периодов времени или пройти определенное расстояние за более короткий промежуток времени. Он также может позволить выполнить больше упражнений с заданным весом в тренажерном зале или увеличивать общий поднимаемый вес" , - объяснили авторы исследования.

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Они пишут, что употреблять напиток рекомендуется за 45-90 минут до начала тренировки.

Некоторые формы кофеина, такие как кофейная жевательная резинка, усваиваются быстрее и могут вызывать эффект повышения производительности даже при употреблении за десять минут до тренировки.

"Значит ли это, что мы все должны начать загружаться кофеином? Ну, это вряд ли. Хотя люди, принимающие кофеин, обычно улучшают свои показатели, для некоторых подобные эффекты могут почти не проявиться", - говорится в материале.

Специалисты напомнили, что чрезмерное употребление кофеина грозит бессонницей, нервозностью, головной болью и расстройствами желудочно-кишечного тракта.

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Теги: наука, исследование, кофе
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