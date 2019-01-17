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Боты:
17.01.2019, 12:23

Кофе исчезает — ученые

Кофе исчезает — ученые - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ученые в США заявили, что 60% видов кофе находятся под угрозой исчезновения

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Исследователи заявляют, что из 124 различных видов кофе, существующих в мире, 60% находятся на грани исчезновения. Об этом свидетельствуют данные ученых из Американской ассоциации содействия развитию науки.

Угрозу для растений представляют паразиты, грибок, болезни почвы и климатические изменения. В частности, это касается видов, которые растут за пределами охраняемых территорий.

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"Дикие сорта кофе имеют решающее значение для развития кофейных культур и, следовательно, для устойчивости глобального производства кофе. Несмотря на этот факт, риск исчезновения и приоритетный статус сохранения сортов кофе в мире малоизвестны", - отмечают авторы материала.

Более 100 видов кофейных деревьев растут в лесах, но пьют кофе обычно только двух видов - арабика и робуста. Изобилие вкусовых разновидностей кофе на прилавках магазинов связано с примесью других сортов к этим двум.

Проведя исследование, в США выяснили, что 75 видов кофейных растений под угрозой исчезновения, 35 находятся под меньшей угрозой, о 14 видах известно настолько мало, что сложно сделать выводы. 

Большинство растений дикого кофе растет в Африке и на острове Мадагаскар, а также в Индии, на Шри-Ланке и в Австралии. Арабика родом из Эфиопии и Судана. 

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Теги: ученые, кофе, сорт кофе, исчезновение кофе, робуста, арабика
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