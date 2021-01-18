Генетики не нашли доказательств, что витамин D защищает от SARS-CoV-2 и серьезности ковида

Не найдено доказательств, что витамин D 3 как-либо защищает от заражения коронавирусом и влияет на тяжесть COVID-19 у людей европейского происхождения. Об этом пишут в BMJ Nutrition, Prevention and Health генетики Лондонского университета Брунеля.

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Во время пандемии часть медиков и ученых предложила витамин D 3 как средство косвенной профилактики COVID-19. Некоторые предыдущие исследования предполагали связь между его дефицитом и уровнем смертности от болезни и другими параметрами.

Авторы нового исследования провели анализ по данных Биобанка Британии, чтобы выяснить, влияет ли генетическая предрасположенность к высоким или низким уровням витамина на то, насколько сильно заболевшие пострадали от болезни.

"Наши данные подтверждают недавнее заявление Национального института здравоохранения Британии и передового опыта, что использование добавок витамина D для смягчения последствий COVID-19 не подтверждается доступными данными", – подчеркивают британские ученые.

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Корреляция не является причинно-следственной связью, добавили они.

Например, есть исследования, что у умерших от ковида был пониженный уровень витамина D. Это правда, отмечают генетики, и продолжают: "Но те, кто умирает, также, как правило, старше, и они чаще остаются внутри домов. Они не молодые и активные, которые проводят много времени на улице (под солнцем, где вырабатывается витамин D)".

Исследование охватило только людей европейского происхождения из-за доступных ученым наборов данных. Его результаты не обязательно применимы к другим группам из-за того, что цвет кожи влияет на уровень витамина.

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Евгений Пилипенко

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