Лечение тяжелых больных COVID-19 плазмой крови переболевших почти бесполезно: исследование

Лечение плазмой крови от переболевших COVID-19 людей не приносит никакой ощутимой пользы тяжелобольным пациентам в реанимации. К таким первым результатам соответствующего исследования пришли медики Имперского колледжа Лондона.

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Выводы основаны на данных о 912 участниках. Выяснилось, что есть "очень низкая вероятность (2,2%), что такая терапия повысит шансы на сокращение времени пребывания в реанимации или убережет от летального исхода более чем на 20%".

"Хотя вызывает разочарование тот факт, что все тяжелобольные пациенты не получили никакой пользы, это было жизненно важно узнать", – сообщили медики.

Почему терапия не работает, авторам исследования "пока не известно". Они полагают, что повреждение легких у таких пациентов зашло уже слишком далеко, чтобы его можно было замедлить и контролировать с помощью нейтрализации вируса антителами.

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Доказательств вреда терапии не было, но включение "тяжелых" в исследование приостановили. Рекрутинг добровольцев продолжится среди тех, у кого умеренное течение болезни и кто не нуждается в интенсивной терапии: так проверят пользу от лечения плазмой для менее тяжелобольных.

Пока исследователи ожидают более полные результаты, основанные на данных более чем 4000 тяжелобольных пациентов.

Плазму выздоравливающего – желтоватую жидкость, составляющую половину объема крови, – получают от людей, вылечившихся от COVID-19. Она содержит антитела против вируса SARS-CoV-2. Медики надеются, что при введении плазмы еще больным пациентам есть надежда, что эти антитела смогут нейтрализовать вирус в их организме. Предполагается, что терапия может пойти на пользу пациентам с заболеванием средней тяжести и с иммунными нарушениями.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

В июне 2020-го глава Минздрава Степанов заявил, что в Украине не лечат больных коронавирусом с помощью сыворотки крови переболевших COVID-19, потому что "пока нет однозначных выводов о пользе такого метода".

В ноябре Biopharma заявила, что ее препарат якобы "в четыре раза" сокращает летальность при критическом течении коронавирусной болезни. Его включили в протокол Минздрава.

В начале 2021-го Johnson & Johnson показала оптимистичный отчет об испытаниях однодозной вакцины от ковида.

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Евгений Пилипенко

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