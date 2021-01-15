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Лечение тяжелых больных COVID-19 плазмой крови переболевших почти бесполезно: исследование

15.01.2021, 13:52
Лечение тяжелых больных COVID-19 плазмой крови переболевших почти бесполезно: исследование - Фото
Медики переворачивают больного COVID-19 (фото - ЕРА)

Лечение плазмой крови от переболевших COVID-19 людей не приносит никакой ощутимой пользы тяжелобольным пациентам в реанимации. К таким первым результатам соответствующего исследования пришли медики Имперского колледжа Лондона.

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Выводы основаны на данных о 912 участниках. Выяснилось, что есть "очень низкая вероятность (2,2%), что такая терапия повысит шансы на сокращение времени пребывания в реанимации или убережет от летального исхода более чем на 20%".

"Хотя вызывает разочарование тот факт, что все тяжелобольные пациенты не получили никакой пользы, это было жизненно важно узнать", – сообщили медики.

Почему терапия не работает, авторам исследования "пока не известно". Они полагают, что повреждение легких у таких пациентов зашло уже слишком далеко, чтобы его можно было замедлить и контролировать с помощью нейтрализации вируса антителами.

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Доказательств вреда терапии не было, но включение "тяжелых" в исследование приостановили. Рекрутинг добровольцев продолжится среди тех, у кого умеренное течение болезни и кто не нуждается в интенсивной терапии: так проверят пользу от лечения плазмой для менее тяжелобольных. 

Пока исследователи ожидают более полные результаты, основанные на данных более чем 4000 тяжелобольных пациентов.

Плазму выздоравливающего – желтоватую жидкость, составляющую половину объема крови, – получают от людей, вылечившихся от COVID-19. Она содержит антитела против вируса SARS-CoV-2. Медики надеются, что при введении плазмы еще больным пациентам есть надежда, что эти антитела смогут нейтрализовать вирус в их организме. Предполагается, что терапия может пойти на пользу пациентам с заболеванием средней тяжести и с иммунными нарушениями.

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Евгений Пилипенко
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