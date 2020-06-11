Степанов пояснил, почему в Украине не лечат COVID-19 плазмой крови переболевших

Фото: ЕРА

Лечение больных коронавирусом с помощью сыворотки крови переболевших COVID-19 в Украине не применяется, потому что пока нет однозначных выводов о пользе такого метода. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов, отвечая на вопрос, почему ведомство не дает разрешение на лечение больных при помощи реконвалесцентной плазмы крови выздоровевших людей.

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Министр отметил, что такие исследования проводятся "и нашими институтами, ведущими специалистами", а когда будут однозначные выводы "в том числе на основе мировых исследований", тогда, говорит Степанов, Украина сможет использовать этот метод лечения.

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Он подчеркнул, что все, что касается процессов лечения, "должны разрабатывать врачи, специалисты, которые есть в нашей стране, а не по гуглу или каким-то (выводам) так называемых экспертов".

В апреле в Канаде начали эксперимент по лечению больных с использованием сыворотки крови выздоровевших. В Индии также проводят подобные клинические испытания: участвуют более 500 добровольцев.

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