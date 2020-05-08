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Украинская фармкомпания просит переболевших COVID-19 становиться донорами плазмы

Украинская фармкомпания просит переболевших COVID-19 становиться донорами плазмы - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
08.05.2020, 23:30

Биофарма хочет начать разработку иммуноглобулина, потенциально эффективного от коронавируса

Киевская фармацевтическая компания Биофарма просит граждан, перенесших COVID-19, становиться донорами плазмы крови для разработки лекарства для лечения коронавирусной болезни. Об этом сообщается в Facebook компании.

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"Мы ищем первых 500 доноров. Цель - начать разработку иммуноглобулина, потенциально эффективного от коронавируса", - говорится в сообщении.

Потенциальных доноров просят звонить на горячую линию 0 800 600 003.

Как сообщили агентству Интерфакс-Украина в Биофарме, донорам будут обеспечены транспортировка в плазмоцентры и обратно, а также компенсация за донацию. В компании подчеркнули готовность регистрировать и обеспечивать доставку доноров из любых населенных пунктов.

5 мая министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ Минздрава о начале клинических испытаний украинского препарата "Биовен" на пациентах с коронавирусной болезнью COVID-19. Его также производит Биофарма.

На сегодня пока не существует ни вакцины от COVID-19, ни специфического лечения этого заболевания. 

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Вадим Ребрина
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Биофарма коронавирус COVID -19 иммуноглобулин
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