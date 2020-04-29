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Коронавирус. Выздоровевший Том Хэнкс сдает кровь для исследований: фото

Коронавирус. Выздоровевший Том Хэнкс сдает кровь для исследований: фото - Фото
Том Хэнкс и Рита Уилсон (Фото: ЕРА)
29.04.2020, 22:58

Выздоровевший от COVID-19 актер Том Хэнкс сдает кровь для исследований коронавируса

Когда в начале марта знаменитый голливудский актер Том Хэнкс заболел COVID-19, для многих это стало признаком того, что этот коронавирус настоящий. Теперь актер сдает кровь для исследований. Об этом сообщает BBC.

Хэнкс и его жена Рита Уилсон, заболевшие в Австралии, выздоровели через две недели лечения.

Сегодня, 29 апреля, актер опубликовал в Twitter фотографии того, как он сдает кровь для плазмы, которая будет использоваться в исследованиях коронавируса.

"Вот пакет с плазмой на прошлой неделе. Такая пакет! После оформления документов это так же просто, как вздремнуть", – написал Хэнкс.

Ученые надеются, что в крови людей, которые вылечились от COVID-19, достаточно антител, чтобы помочь лечить других пациентов.

Фото: twitter.com/tomhanks

  • 12 марта сообщалось, что Том Хэнкс и Рита Уилсон, находясь в Австралии, прошли тестирование на коронавирус, результаты оказались положительными.

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Наталия Медведева
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Том Хэнкс коронавирус плазма
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