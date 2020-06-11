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Коронавирус. В мире рекордное число новых больных за сутки – динамика пандемии

Коронавирус. В мире рекордное число новых больных за сутки – динамика пандемии - Фото
Коронавирус в Бразилии (фото - ЕРА)
11.06.2020, 06:47

За все время пандемии зафиксировали почти 7,5 млн заболевших с коронавирусом. Больше всего больных COVID-19 зарегистрировали в США, Бразилии и России

За последние сутки по Гринвичу (UTC) у 134 705 человек выявили COVID-19. Это наивысшее суточное число новых больных за все время пандемии коронавируса, отмечается в данных на Worldometers.

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Больше всего инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки зарегистрировали в Бразилии (33 100), США (20 852), Индии (12 375), России (8404), Чили (5737), Пакистане (5385) и Перу (5035).

Наибольшее суточное число умерших было в Бразилии (1300), США (982), Мексике (596), Индии (388), Великобритании (245), России (216), Чили (192) и Перу (165).

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За все время пандемии коронавирусную болезнь диагностировали у 7 452 809 человек, 418 919 из них умерли, 3 749 886 выздоровели.

Лидерами по количеству выявленных случаев являются США (2 066 401 заболевших, 115 130 умерших, 808 494 выздоровевших), Бразилия (775 184, 39 797, 380 300) и РФ (493 657, 6358, 252 783).

  • До этого наибольшее суточное число заболевших в мире фиксировали 5 июня: в этот день диагноз COVID-19 поставили 130 529 пациентам.
  • 8 июня в ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) заявили о глобальном ухудшении ситуации с пандемией коронавируса.
  • Вчера в ВОЗ выразили озадаченность относительно низкой летальностью COVID-19 в России при высоком общем числе зараженных. Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан призвал власти РФ объяснить их метод подтверждения причин смерти среди больных с коронавирусом.
  • За 9 июня в Украине зафиксировали 525 новых больных COVID-19. Умерли 23 пациента - это рекордное суточное число летальных случаев в стране с начала эпидемии коронавируса.

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Марк Сировой
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Россия пандемия коронавирус COVID-19
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