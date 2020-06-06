Коронавирус. В мире зафиксировано рекордное число заболевших за сутки

За сутки в мире зафиксировано 130 529 новых случаев заражения коронавирусом, это наибольшее число с начала пандемии. Умерло за сутки 4 906 человек. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.
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На утро 6 июня в мире COVID-19 заболели 6 850 236 человек, 398 244 умерли, 3 351 229 выздоровели.
CША занимают первое место по количеству инфицированных, заболели COVID-19 1 965 708 человек, зафиксированы 111 390 летальных случаев, выздоровели 738 646 пациентов.
Больше всего умерших за сутки - в Бразилии, 1008 человек. В этой же стране и наибольшее число новых заболевших: 30 136.
Десять стран с наибольшим числом заболевших:
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