Повод для оптимизма. Бессимптомные больные COVID-19 редко заразны, заявили в ВОЗ

Бессимптомные больные коронавирусом в малой степени способствуют распространению SARS-CoV-2. Об этом на брифинге в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения в Женеве заявила доктор Мария Ван Керхов, глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозам, передает CNBC.
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Исследования первых вспышек COVID-19 показали, что вирус может передаваться от человека к человеку, даже если у носителя нет видимых внешне симптомов. Теперь чиновники ВОЗ говорят, что этот путь распространения хоть и возможен, но он не основной. Таким образом, поставлены под сомнение опасения, что вспышки коронавируса трудно сдерживать из-за бессимптомных носителей.
"Исходя из имеющихся у нас данных, по-прежнему редки случаи, когда человек с бессимптомным течением заболевания на самом деле передает инфекцию другому человеку. Очень редкие случаи. <...> У нас есть ряд отчетов из стран, которые проводят очень детальное отслеживание контактов и следят за бессимптомными случаями, их контактами. И они не находят (в этих случаях) вторичную передачу инфекции. Очень редко", - сказала технический руководитель программы ВОЗ по противодействию коронавирусу.
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Тем не менее, сказала Ван Керхов, некоторые исследования указывают на бессимптомное и досимптомное (то, которое происходит буквально в последние часы перед появлением симптомов, - ред.) распространение коронавируса между домашними или в домах престарелых.
По ее словам, действия властей должны быть направлены на выявление и изоляцию зараженных людей с симптомами, а также на отслеживание всех их контактов: "Если бы мы реально отслеживали все симптоматические случаи, изолировали их, отслеживали их контакты и изолировали их также, то резко сократили бы вспышки".
Если наверняка выяснится, что бессимптомное распространение - не основной фактор передачи коронавируса, последствия могут быть решающими для эпидемиологической политики.
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