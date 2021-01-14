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"Кроме болтовни ничего нет". Степанов не считает, что Украина отстает по закупкам вакцин

14.01.2021, 10:00
Максим Степанов (фото — Facebook-страница министра)

Критика в адрес руководства страны и Минздрава из-за того, что Украина замыкает список стран Европы в масштабном процессе антикоронавирусной вакцинации – "манипуляции, которые разгоняются некоторыми политическими деятелями, цену каким мы все знаем: кроме болтовни больше ничего нет". Так министр здравоохранения Максим Степанов ответил на вопрос, почему был заказан препарат CoronaVac, который показал самую скромную эффективность среди конкурентов, и где контракты с другими производителями.

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Украины в списке стран, уже проводящих вакцинацию или вот-вот стартующих, нет, и как минимум до марта она там не появится: это худший результат в Европе.

Тем не менее, глава Минздрава настаивает, что они "не теряли ни дня", договариваясь о поставках. Он уверен, что политические оппоненты критикуют власть за такую подготовку к вакцинации для того, "чтобы наводить ужас и держать украинцев в страхе". "Прекращайте!", – призвал он.

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Степанов заявил, что Украина "как начала вести переговоры в мае (позднее добавил: "...в июне, июле", – ред.) со всеми ведущими производителями... так мы и ведем с ними переговоры". Он уточнил, что с Sinovac Biotech они начали общаться в мае, но активные переговоры пошли в сентябре.

По словам главы Минздрава, "все без исключения" производители антикоронавирусных вакцин в мире, которые уже зарегистрировали свои препараты или находятся на фазе III их клинических исследований, "уже предоставили отчеты или предоставят их в ближайшее время".

Отчета о фазе III по вакцине Sinovac в авторитетном научном издании (например, такого как по вакцине от Moderna) пока нет: есть лишь заявления представителей стран, где она проходит испытания, причем цифры из этих заявлений очень сильно различаются. 

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Евгений Пилипенко
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