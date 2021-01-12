Зеленский: ЕС должен уделять повышенное внимание по вопросу вакцин в странах-партнерах

Государства Европейского союза должны уделять повышенное внимание странам Восточного партнерства по вопросу ускоренных поставок вакцин против коронавируса. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге со своей коллегой из Молдовы Майей Санду.

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Зеленский сказал, что вопрос получения вакцины – принципиально важен для Украины, Молдовы и всех стран Восточного партнерства. По его словам, это обсуждалось сегодня на встрече с Санду.

"Считаю, что странам Восточного партнерства должно уделяться повышенное внимание государствами Европейского Союза в вопросах совместных процедур закупки и ускоренной поставки вакцины", – сказал он.

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СПРАВКА. Восточное партнерство – проект ЕС, который был создан для развития интеграционных процессов с экс-советскими республиками: Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Беларусью.

12 декабря 2020-го Украина гарантировала бесплатное получение 8 млн доз вакцины в рамках глобального механизма COVAX. По словам Зеленского, сейчас идет работа, чтобы увеличить это получение до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала первый контракт с производителем вакцины-кандидата от коронавируса – китайской компанией Sinovac. Объем поставки – 1,9 млн доз.

12 января сообщалось, что группа фармкомпаний Лекхим подписала с Sinovac договор на поставку в Украину 5 млн доз вакцины. Поставка запланирована в первом полугодии этого года.

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Марк Сировой

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