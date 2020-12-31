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"Богатейшие стали первыми в очередь". Зеленский объяснил трудности с получением вакцины

31.12.2020, 15:29
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Получить вакцину от коронавируса непросто, ведь все страны "жестко борются" за свой интерес – и богатейшие из них стали первыми в очередь. Об этом написал в Telegram президент Владимир Зеленский.

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Президент считает, что вопрос получения вакцины настолько сложен, так как начало пандемии спровоцировало "чрезвычайную вспышку национального эгоизма".

"Прежде всего – свое, другие – потом. Мы это прекрасно понимаем", – пишет глава государства.

Он также считает, что все государства "жестко борются" за свой интерес и почти не подтверждают "риторику об общем выполнении глобальных задач, которой было слишком много за последние десятилетия".

"Поэтому неудивительно, что самые богатые оказались первыми в глобальной очереди за вакцинами в мире", – добавил Зеленский.

Он также заверил, что Украина постоянно профессионально ведет переговоры о вакцине и как можно быстрее обеспечит ею граждан, "несмотря на часто не очень честную межгосударственную конкуренцию".

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский вакцина коронавирус COVID-19 Sinovac

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