Вакцина компании Sinovac приедет в Украину уже в марте: ожидается поставка 5 млн доз
Группа фармкомпаний Лекхим подписала с китайской компанией Sinovac Biotech договор на поставку в Украину 5 млн доз антикоронавирусной вакцины. Поставка запланирована в первом полугодии этого года, говорится в пресс-релизе на сайте ГК.
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Сообщается, что эта компания стала официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech) в Украине и через три дня начнет принимать заявки от предприятий на поставку препарата.
Первые партии вакцины ожидаются в марте 2021 года, а в следующем году планируется наладить производство вакцины на территории Украины, заявили в Лекхим.
LIGA.net направила в компанию запрос с целью уточнить детали поставки и дальнейшей реализации вакцины.
- В конце декабря 2020 года Украина подписала контракт на 1,9 млн доз с китайской компанией Sinovac.
- 9 января 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему вакцину Sinovac закупают через "связанную с Богатыревой" фирму.
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