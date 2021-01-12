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Вакцина компании Sinovac приедет в Украину уже в марте: ожидается поставка 5 млн доз

12.01.2021, 13:23
Вакцина компании Sinovac приедет в Украину уже в марте: ожидается поставка 5 млн доз - Фото
Вакцина от Sinovac (Фото: Governo de Sao Paulo)

Группа фармкомпаний Лекхим подписала с китайской компанией Sinovac Biotech договор на поставку в Украину 5 млн доз антикоронавирусной вакцины. Поставка запланирована в первом полугодии этого года, говорится в пресс-релизе на сайте ГК.

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Сообщается, что эта компания стала официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech)  в Украине и через три дня начнет принимать заявки от предприятий на поставку препарата.

Первые партии вакцины ожидаются в марте 2021 года, а в следующем году планируется наладить производство вакцины на территории Украины, заявили в Лекхим.

LIGA.net направила в компанию запрос с целью уточнить детали поставки и дальнейшей реализации вакцины.

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Группа фармацевтических компаний "Лекхим" заключила соглашение о поставке в I полугодии 2021 года 5 млн. доз вакцины против COVID-19 с ведущим китайским производителем вакцин Синовак (Sinovac Biotech)
Дарья Мостовая
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