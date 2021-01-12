Вакцина от коронавируса Sinovac, которую закупит Украина, эффективна на 50,3%

Уточненные данные тестирования китайской вакцины от коронавируса Sinovac в Бразилии показали, что ее общая эффективность составляет 50,38%, что почти на 30% ниже, чем было объявлено ранее. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Институт Бутантан в Сан-Паулу заявил на прошлой неделе, что испытания показали эффективность CoronaVac на уровне от 78% до 100%, и что вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания.

Однако после критики со стороны ученых Бутантан заявил, что названные показатели включают только легкие и тяжелые случи коронавируса. Когда учли данные всех добровольцев, включая "очень легкие" случаи COVID-19, которые протекают бессимптомно и не требуют медицинской помощи, общий показатель эффективности упал до 50,38%.

Вместе с тем бразильские ученые говорят, что вакцина Sinovac безопасна (0,3% легких аллергических реакций) и оптимальна в соотношении цена/качество (ее хранение не требует таких низких температур, как, например, вакцина от Pfizer), сообщает бразильское издание Folha de S.Paulo

Данные по эффективности вакцины уже передали национальному регулятору, который должен решить, регистрировать ли ее в Бразилии. Эффективность вакцины более чем 50% достаточна для подтверждения ее действенности и утверждения большинством медицинских регуляторов.

11 января в Индонезии, где проходит один из этапов тестирования Sinovac, назвали промежуточную цифру эффективности, которую показывает вакцина – 65,3%.

12 янваоя стало известно, что группа фармкомпаний Лекхим подписала с китайской Sinovac Biotech договор на поставку в Украину 5 млн доз вакцины.

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Вадим Ребрина

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