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Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань. Их встретили в костюмах биозащиты и тут же закрыли – видео видео

14.01.2021, 08:46
Фото: ЕРА
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Сегодня, 14 января, более чем год спустя после начала первой вспышки COVID-19, международная группа исследователей от Всемирной организации здравоохранения прибыла в Ухань. Именно здесь в конце 2019-го впервые диагностировали атипичную пневмонию от новой коронавирусной болезни, пишет AP.

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10 специалистов из США, Австралии, ФРГ, Японии, Британии, Нидерландов, Дании, Кении, Катара, Вьетнама, Судана и РФ были одобрены к допуску в страну после многих месяцев дипломатических споров.

Эпидемиологи, вирусологи, ветеринары и другие эксперты надеются провести результативное расследование происхождения вируса SARS-CoV-2 "на фоне неопределенности из-за того, что Пекин может попытаться предотвратить их компрометирующие открытия", пишет агентство.

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Пока что делегацию сразу же отправили на двухнедельный карантин, взяв у них мазки для тестов на COVID-19. Эти 14 дней они будут работать с китайскими специалистами по видеосвязи.

На начало 2021 года большинство ученых склоняются к тому, что вирус, который убил уже почти два миллиона человек на планете (только официальные цифры) и погрузил мировую экономику в самый глубокий спад с 1930-х годов, перешел на людей от летучих мышей или других животных.

Вероятно, это произошло на юго-западе Китая: браконьер, например, мог передать животное-носитель вируса нелегальным торговцам, а те перевезли его на рынок в Ухань.

AFP также показало ролик, как автобус в сотрудниками ВОЗ прибыл к месту обсервации.

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Власти КНР бездоказательно настаивают, что вирус – иностранный. В правительстве страны обещают "обменяться мнениями", но не уточняют, позволят ли группе экспертов ВОЗ собирать доказательства, и если да, то где именно. "Расследование AP показало, что правительство (КНР) ввело контроль над исследованиями вспышки болезни и запретило (местным) ученым общаться с журналистами", – пишет агентство.

Сомнительно, что один визит даст ответ на вопрос о происхождении вируса, даже если все будет прозрачно: такая задача с отбором проб у животных, генетическими анализами и эпидемиологическими исследованиями обычно растягивается на годы.

Моделирование "сожительства" коронавируса SARS-CoV-2 и человечества: прогноз ученых на ближайшие годы – что будет в эндшпиле пандемии.

Видео: CGTN, CBSNews, Nation

Евгений Пилипенко
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