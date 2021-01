Сегодня, 14 января, более чем год спустя после начала первой вспышки COVID-19, международная группа исследователей от Всемирной организации здравоохранения прибыла в Ухань. Именно здесь в конце 2019-го впервые диагностировали атипичную пневмонию от новой коронавирусной болезни, пишет AP.

10 специалистов из США, Австралии, ФРГ, Японии, Британии, Нидерландов, Дании, Кении, Катара, Вьетнама, Судана и РФ были одобрены к допуску в страну после многих месяцев дипломатических споров.

Эпидемиологи, вирусологи, ветеринары и другие эксперты надеются провести результативное расследование происхождения вируса SARS-CoV-2 "на фоне неопределенности из-за того, что Пекин может попытаться предотвратить их компрометирующие открытия", пишет агентство.

Пока что делегацию сразу же отправили на двухнедельный карантин, взяв у них мазки для тестов на COVID-19. Эти 14 дней они будут работать с китайскими специалистами по видеосвязи.

На начало 2021 года большинство ученых склоняются к тому, что вирус, который убил уже почти два миллиона человек на планете (только официальные цифры) и погрузил мировую экономику в самый глубокий спад с 1930-х годов, перешел на людей от летучих мышей или других животных.

Вероятно, это произошло на юго-западе Китая: браконьер, например, мог передать животное-носитель вируса нелегальным торговцам, а те перевезли его на рынок в Ухань.

NOW: The @WHO has finally landed! Vet, medical and virology experts from 10 countries now here in Wuhan to find #COVID’s origin. This is their bus pulling away from Tianhe airport. Local official confirms to CBS News they’ll be in quarantine at least 14 days. @CBSNews is here. pic.twitter.com/XvQugNC4AP