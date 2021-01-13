Какие вакцины от COVID-19 закупают в мире и кто главные покупатели – инфографика LIGA.net
Самая продаваемая вакцина в мире сейчас – прививка от компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Всего их заказано 2,965 млрд доз. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg от 13 января 2021 года.
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На втором и третьем месте вакцины от Novavax (1,284 млрд доз) и Pfizer/BioNTech (816 млн доз). Наибольшее количество заказов на вакцины от коронавируса у Индии – 2,2 млрд доз, среди которых 200 млн это российский препарат Sputnik V.
По программе Всемирной организации здравоохранения COVAX уже закуплены 500 млн доз вакцин, среди них – AstraZeneca/Oxford (300 млн) и Sanofi/GSK (200 млн).
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Ранее, 19 ноября 2020-го, сообщалось, что COVAX выделит Украине 8 млн доз вакцин от коронавирусной болезни. Позднее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Украина может получить 16 млн доз.
Помимо Украины, контракты на поставку вакцин от Sinovac также заключили Индонезия (50 млн), Турция (50 млн) и Бразилия (46 млн). Другие страны, в числе которых Украина, заказали 28 млн доз прививок.
- 9 декабря 2020-го в Amnesty International сообщили, что обеспеченные государства заказали достаточно доз вакцин от COVID-19 для того, чтобы трижды привить все свое население, если все вакцины-кандидаты будут одобрены к использованию. Бедным странам не хватает вакцин даже для полного охвата медицинских работников и людей из группы риска.
- 16 декабря сообщалось, что COVAX столкнулся с угрозой нехватки средств, а также сложными договорными отношениями с компаниями-поставщиками вакцин от COVID-19. В итоге организация рискует сорвать поставки прививок в бедные страны.
- По плану Минздрава в 2021 году планируется вакцинировать 20 миллионам 851 тысяче украинцев.
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