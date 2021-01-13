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Какие вакцины от COVID-19 закупают в мире и кто главные покупатели – инфографика LIGA.net

13.01.2021, 16:43
Какие вакцины от COVID-19 закупают в мире и кто главные покупатели – инфографика LIGA.net - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

Самая продаваемая вакцина в мире сейчас – прививка от компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Всего их заказано 2,965 млрд доз. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg от 13 января 2021 года.

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На втором и третьем месте вакцины от Novavax (1,284 млрд доз) и Pfizer/BioNTech (816 млн доз). Наибольшее количество заказов на вакцины от коронавируса у Индии – 2,2 млрд доз, среди которых 200 млн это российский препарат Sputnik V.

СПРАВКА. Российская вакцина от центра им. Гамалеи и Минобороны РФ "Sputnik V" провалила фазу III испытаний (основную, положительные итоги которой и последующее одобрение регуляторов, в том числе ВОЗ, дают право вакцине-кандидату называться вакциной): люди из плацебо-группы начали массово прививаться уже доступным препаратом. Таким образом, финальные данные об эффективности препарата получить уже невозможно – по крайней мере в РФ.

По программе Всемирной организации здравоохранения COVAX уже закуплены 500 млн доз вакцин, среди них – AstraZeneca/Oxford (300 млн) и Sanofi/GSK (200 млн).

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Ранее, 19 ноября 2020-го, сообщалось, что COVAX выделит Украине 8 млн доз вакцин от коронавирусной болезни. Позднее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Украина может получить 16 млн доз

СПРАВКА. Программа Всемирной организации здравоохранения COVAX – глобальная схема вакцинации от коронавируса людей в странах с низким и средним уровнем доходов. Она направлена на поставку не менее 2 млрд доз вакцины к концу 2021 года, чтобы охватить 20% наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране с низким и средним уровнем дохода, в основном в Африке, Азии и Латинской Америке. Сейчас отсутствует информация о том, какие именно вакцины будут участвовать в программе.

Помимо Украины, контракты на поставку вакцин от Sinovac также заключили Индонезия (50 млн), Турция (50 млн) и Бразилия (46 млн). Другие страны, в числе которых Украина, заказали 28 млн доз прививок. 

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Станислав Стороженко
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ВОЗ эпидемия коронавирус COVID-19 COVAX вакцина от covid-19

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