Молдова начнет вакцинацию в феврале. Будут бесплатно колоть препарат Pfizer/BioNTech
В Молдове в начале февраля начнется вакцинация против коронавируса. Гражданам будут делать прививки препаратом от компаний Pfizer и BioNTech, сообщает госСМИ Moldpres.
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Как отмечается, вакцина от Pfizer будет бесплатной для всего населения страны. Власти закупят ее за счет госсредств в результате двухсторонних переговоров.
Первые дозы вакцины должны прибыть уже в конце января, сообщила госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Татьяна Затык.
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Она также отметила, что в Нацагентстве общественного здравоохранения есть морозильные камеры с температурой -70 градусов, передает Pro TV Chisinau. В них можно хранить более 100 000 доз вакцины. Также в центрах общественного здоровья есть камеры с температурой -20 градусов.
СПРАВКА. Нынешнему составу вакцины Pfizer/BioNTech нужно –70°С для хранения. Далее производитель обещает поработать над составом, который будет более термостабилен при "нормальной" температуре, к примеру, как в обычном холодильнике.
Отмечается, что согласно плану вакцинации, на первом этапе прививки получат медики и соцработники, на втором – пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образования, правоохранительных органов и силовых структур, на третьем – остальное население.
- Украина сейчас гарантировала получение 8 млн доз вакцины в рамках проекта ВОЗ COVAX. Пока точно неизвестно, какие вакцины поступят. Однако главсанврач Ляшко перечислял возможные варианты, а также намекал на вакцины Pfizer/BioNTech.
- Украина также заключила договор с китайской компанией Sinovac на 1,9 доз вакцины. Ее поставят, если эффективность препарата будет выше 70%. Компания еще не предоставляла данных об эффективности, но в Индонезии заявили, что промежуточная эффективность составляет 65,3%, а в Бразилии – 50,4%.
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