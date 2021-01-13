Молдова начнет вакцинацию в феврале. Будут бесплатно колоть препарат Pfizer/BioNTech

В Молдове в начале февраля начнется вакцинация против коронавируса. Гражданам будут делать прививки препаратом от компаний Pfizer и BioNTech, сообщает госСМИ Moldpres.

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Как отмечается, вакцина от Pfizer будет бесплатной для всего населения страны. Власти закупят ее за счет госсредств в результате двухсторонних переговоров.

Первые дозы вакцины должны прибыть уже в конце января, сообщила госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Татьяна Затык.

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Она также отметила, что в Нацагентстве общественного здравоохранения есть морозильные камеры с температурой -70 градусов, передает Pro TV Chisinau. В них можно хранить более 100 000 доз вакцины. Также в центрах общественного здоровья есть камеры с температурой -20 градусов.

СПРАВКА. Нынешнему составу вакцины Pfizer/BioNTech нужно –70°С для хранения. Далее производитель обещает поработать над составом, который будет более термостабилен при "нормальной" температуре, к примеру, как в обычном холодильнике.

Отмечается, что согласно плану вакцинации, на первом этапе прививки получат медики и соцработники, на втором – пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образования, правоохранительных органов и силовых структур, на третьем – остальное население.

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Марк Сировой

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