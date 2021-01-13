UA

"Хотим конечные выводы". Реакция Степанова на 50% эффективности вакцины для Украины

13.01.2021, 09:31
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Бразилии заявили об эффективности 50% вакцины против коронавируса от компании Sinovac, которую заказала и Украина. Однако это еще не конечные результаты, заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Для начала мы хотим получить конечные выводы исследования, которые публикуются непосредственно компанией-производителем. Потому что сейчас есть только данные пресс-конференции и только по Бразилии", – сказал он.

Степанов добавил, что исследования вакцины проводились в разных странах. По его словам, надо увидеть обобщенные данные по миру: "Это международная практика, так должно быть, и отталкивается весь мир только от официальных данных."

Глава Минздрава также отметил, что в большинстве стран мира эффективность 50% является достаточной для утверждения вакцины.

Читайте также: Степанов объяснил, почему вакцину Sinovac закупают через "связанную с Богатыревой" фирму

Однако он напомнил, что Украина заложила в договоре с Sinovac требование минимум 70% эффективности на момент поставки. Такая эффективность должна быть подтверждена в плацебо-контролируемом исследовании и анализе в публикациях компании-прозиводителя.

Министр также подчеркнул, что если эффективности 70% не будет, то Sinovac вернет Украине деньги в полном объеме. "Финансово мы полностью защищены. У нас есть соответствующая банковская гарантия", – отметил он.

Степанов также заверил, что вакцинация начнется в запланированные сроки – в феврале. В ближайшие дни ожидается подписание новых договоров, идет техническое согласование, заверил он.

  • 11 января 2021-го в Индонезии, где проходит один из этапов тестирования Sinovac, назвали промежуточную цифру эффективности, которую показывает вакцина – 65,3%.
  • 12 января в Бразилии заявили, что вакцина от Sinovac эффективна на 50,4%.
  • Также 12 января стало известно, что украинская группа фармкомпаний Лекхим подписала с Sinovac договор на поставку в Украину 5 млн доз вакцины.
Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
вакцина эффективность максим степанов коронавирус COVID-19 Sinovac

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров

27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров
 