"Хотим конечные выводы". Реакция Степанова на 50% эффективности вакцины для Украины

В Бразилии заявили об эффективности 50% вакцины против коронавируса от компании Sinovac, которую заказала и Украина. Однако это еще не конечные результаты, заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

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"Для начала мы хотим получить конечные выводы исследования, которые публикуются непосредственно компанией-производителем. Потому что сейчас есть только данные пресс-конференции и только по Бразилии", – сказал он.

Степанов добавил, что исследования вакцины проводились в разных странах. По его словам, надо увидеть обобщенные данные по миру: "Это международная практика, так должно быть, и отталкивается весь мир только от официальных данных."

Глава Минздрава также отметил, что в большинстве стран мира эффективность 50% является достаточной для утверждения вакцины.

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Однако он напомнил, что Украина заложила в договоре с Sinovac требование минимум 70% эффективности на момент поставки. Такая эффективность должна быть подтверждена в плацебо-контролируемом исследовании и анализе в публикациях компании-прозиводителя.

Министр также подчеркнул, что если эффективности 70% не будет, то Sinovac вернет Украине деньги в полном объеме. "Финансово мы полностью защищены. У нас есть соответствующая банковская гарантия", – отметил он.

Степанов также заверил, что вакцинация начнется в запланированные сроки – в феврале. В ближайшие дни ожидается подписание новых договоров, идет техническое согласование, заверил он.

30 декабря 2020-го Украина подписала первый контракт с производителем вакцины-кандидата от коронавируса – китайской компанией Sinovac. Объем поставки – 1,9 млн доз.

11 января 2021-го в Индонезии, где проходит один из этапов тестирования Sinovac, назвали промежуточную цифру эффективности, которую показывает вакцина – 65,3%.

12 января в Бразилии заявили, что вакцина от Sinovac эффективна на 50,4%.

Также 12 января стало известно, что украинская группа фармкомпаний Лекхим подписала с Sinovac договор на поставку в Украину 5 млн доз вакцины.

Марк Сировой

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