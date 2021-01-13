"Без сумасшедшей эффективности, но надежная". В Лекхиме объяснили выбор вакцины Sinovac
13.01.2021, 16:00
Вакцина от Sinovac (Фото: Governo de Sao Paulo)
Сегодня на пресс-конференции руководитель группы фармкомпаний Лекхим Валерий Печаев рассказал о четырех критериях, по которым для дальнейшего производства на территории Украины был выбрана антикоронавирусная вакцина производства именно китайской компании Sinovac Biotech.
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По словам Печаева, при выборе вакцины компания руководствовалась четырьмя факторами:
- Безопасность вакцины.
- Ее эффективность.
- Температура хранения препарата составляет в 2...8º, что позволяет использовать вакцину в широких масштабах.
- Акции компании Sinovac котируются на американской бирже, в то время как ни одно украинское предприятие там не представлено.
При этом, глава Лекхим отметил, что у китайских вакцин "не совсем большая эффективность, не совсем такая... сумасшедшая, но они надежные, они безопасные, и это главный критерий, который был".
- 9 января 2021 года глава МОЗ Максим Степанов объяснил, почему вакцину Sinovac будут закупать через "связанную с Богатыревой" фирму.
- 12 января стало известно, что эффективность китайской вакцины, которую закупит Украина составляет 50,3%.
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