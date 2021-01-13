UA

Веха в мировой науке. Проведено крупнейшее исследование генома украинцев: какие результаты

13.01.2021, 11:49
Веха в мировой науке. Проведено крупнейшее исследование генома украинцев: какие результаты - Фото
Иллюстрация: uzhnu.edu.ua

Генетическое разнообразие украинцев "уникальным образом сформировано эволюционными и демографическими силами и не может игнорироваться в будущих генетических и биомедицинских исследованиях". К такому выводу пришли авторы крупнейшего исследования генного разнообразия в Украине, которое сегодня опубликовал журнал GigaScience.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Проект объединил усилия ученых из Ужгородского и Оклендского университетов, Нацинститута рака в США и Пекинского геномного института. Забор проб делали эндокринологи в разных уголках Украины.

Около 20 лет назад, после публикации "каркаса" генома человека, началась одна из крупнейших исследовательских программ: Проект разнообразия генома человека (HGDP). Это глобальная попытка картировать всю полноту генетической изменчивости человека. До недавнего времени в ней оставались важные географические пробелы, в том числе по восточноевропейским и евразийским степям, и основной загадкой была Украина. Население здесь сформировали тысячелетия миграций, войн и ассимиляции.

Читайте также: Прорыв. Генетическая терапия CRISPR/Cas9 уничтожила многие раковые клетки в живых мышах

Территория Украины – ключевой исторический перекресток расселения людей по Европе и Азии: отсюда началась экспансия человека разумного на территорию неандертальцев, здесь шло перемещение кочевников и первых фермеров, проходили большие миграции в средние века и торговые маршруты Шелкового пути.

По словам руководителя проекта профессора Тараса Олексюка, в Украине "есть значительное и ранее неизвестное генетическое разнообразие". Он говорит, что в образцах ДНК были найдены >13 млн генетических вариантов/мутаций, причем ~500 000 из них ранее не регистрировали.

Другими словами, на Украину приходится примерно четверть генетических вариаций, задокументированных в Европе.

Смотрите также: На 37,7% вы – овощ. Познавательное видео сравнения генетических наборов

Олексюк объясняет: "По мере того как люди перемещались по миру на протяжении тысячелетий, они приобрели мутации, часто из-за адаптации к специфическим условиям окружающей среды. Эти мутации передавались из поколения в поколение, поэтому, когда мы смотрим на геномы украинцев и других популяций, то видим отражение их уникальной эволюционной истории".

База данных проекта открыта для ученых мира: теперь те, пишут авторы, смогут проводить свои исследования в биологии и медицине человека, вплоть до "разгадок тайн происхождения человечества".

Например, по сравнению с другими европейцами, у украинцев оказалось куда меньше носителей мутации, связанной с раком груди и LCA, но больше – носителей мутаций, связанной с аутизмом. То есть, понимая эти "мелочи", врачи смогут адаптировать лечение к генетическому профилю людей.

Читайте также: Свет в конце тоннеля. Ученые надеются, что нашли путь к будущей победе над остеоартритом

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
история наука украинцы исследование население биология генетика геном

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 