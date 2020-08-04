На 37,7% вы – овощ. Познавательное видео сравнения генетических наборов

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"Независимо от того, как люди продолжают судить друг друга по цвету кожи или другим признакам, наука говорит нам, что мы +/- одинаковы", - пишет автор

Пользователь YouTube под ником morn1415, который выпускает короткие научно-популярные ролики (и они набирают миллионов просмотров), сравнил размеры генетических наборов различных живых существ.

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Человеческий геном, указывает популяризатор науки, содержит около 724 Мб информации, и разница между отдельными людьми – не более 1 Мб. 

У человека и огурца - примерно 37,7% общих "буквенных" последовательностей в геноме. С бананом мы идентичны на 44,1%, с дрозофилой - на 52%, с курицей – на 70%, с собакой и котом – на 86%, с павианом анубисом - на 94%, а с шимпанзе - на все 98,8%.

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Интересно, что геном лука содержит огромное количество "мусорной" ДНК и растянут аж на четыре гигабайта данных.

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Теги: наука, днк, генетика, человек, огурец, банан, геном, дрозофила
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