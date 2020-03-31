Коронавирус сравнили с чумой, "испанкой" и другими эпидемиями: наглядное видео

Пользователь YouTube под ником morn1415, чьи научно-популярные ролики набирают миллионов просмотров, сравнил масштабы пандемии коронавирус с другими эпидемиями.

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В ролике указаны данные по состоянию на 28 марта, когда количество погибших составляло около 23 000 человек. Сейчас жертв - более 37 000.

Для визуализации автор использовал кубики. Один маленький кубик – одна смерть, кубик с белой табличкой – 1000 смертей, с красной – 1 млн. В сравнение попали коронавирусы SARS и MERS, эбола, чума, желтая лихорадка, испанский грипп и другие патогены, которые забирали жизни в разных странах мира.

Также показан график, как коронавирус распространяется по экспоненте. По словам автора, карантинные меры нужны, чтобы растянуть во времени количество больных и не допустить коллапса системы здравоохранения.

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"Это (пандемия коронавируса, - ред.) - не конец света, а начало еще одного другого, нового мира. Это случалось раньше и ученые нас предупреждают: будет случаться вновь", - написал автор в конце ролика.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

Количество зараженных в мире превысило 785 000, погибли больше 37 000 человек.

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Видео и график - morn1415/YouTube