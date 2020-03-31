В Туркменистане победили коронавирус. Правда только само слово, а не инфекцию

Таджикистан (фото - pixabay.com)

Правительство Туркменистана запретило государственным СМИ использовать слово "короновирус" и даже исключило его из информационных брошюр, которые Минздрав распространяет в школах, больницах и на предприятиях. Об этом пишет международная организация Репортеры без границ (RSF).

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Журналисты Радио Свобода из Ашхабада сообщают, что гражданам запрещают говорить о пандемии коронавируса и носить маски - такие действия могут закончиться арестом.

СПРАВКА. Туркменистан занял последнее место в Мировом индексе свободы прессы за 2019 год от RSF.



В организации его называют "одной из самых закрытых стран мира", где правительство контролирует все местные СМИ - и лишь немногие граждане имеют доступ к цензурированному Интернету в специальных кафе, куда впускают по паспорту.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

Количество зараженных в мире превысило 785 000, погибли больше 37 000 человек. Туркменистан не передает официальных данных о коронавирусе, хоть и граничит с Ираном, где зафиксировано 44 605 случаев инфицирования и 2898 смертей.

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